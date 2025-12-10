Cuando la basura habla: recibos dejan al descubierto 47 tiraderos clandestinos en Acuña

Acuña
/ 10 diciembre 2025
    Cuando la basura habla: recibos dejan al descubierto 47 tiraderos clandestinos en Acuña
    La dependencia municipal aplicó sanciones tras notificar a los dueños de los desechos. FOTO. VANGUARDIA/ARCHIVO

Recibos y credenciales encontrados entre los desechos permitieron identificar a responsables de tiraderos ilegales

ACUÑA, COAH.- Inspectores de Ecología Municipal lograron desmantelar 47 basureros clandestinos en distintos sectores de la ciudad, gracias a un método tan simple como efectivo: revisar la basura hasta encontrar documentos personales que conduzcan a los responsables.

Entre los desechos localizados había credenciales oficiales, recibos de servicios y otros papeles que permitieron identificar a infractores de distintos perfiles, desde empleados de empresas y profesores reconocidos, hasta estudiantes de preparatoria y universidad.

El director de Ecología Municipal, Óscar Mario Reyes, explicó que muchas personas, ya sea por descuido o error, arrojaron documentos propios junto con los residuos, lo que facilitó su identificación.

“Ahora la propia basura nos da información. Al revisar los desechos en lugares prohibidos, hemos detectado a quienes realizan esta mala práctica”, señaló.

Aunque las autoridades no exhiben públicamente a quienes incurrieron en estas faltas, sí los han visitado en sus domicilios para notificarlos.

Algunos intentaron justificar la situación asegurando que fueron trabajadores o terceros quienes tiraron los residuos en sitios indebidos, pero de cualquier manera se les aplicaron multas, dado que la responsabilidad recae en el dueño de la basura.

Reyes aseguró que esta estrategia seguirá aplicándose, pues ya ha permitido desmantelar 47 basureros clandestinos y reforzar las acciones contra quienes afectan la imagen urbana y el medio ambiente.

Acuña

