Torreón: en veremos permiso navideño para 70 locatarios del Mercado Juárez

TORREÓN, COAH.- Permanece en análisis la autorización para que unos 70 locatarios del Mercado Juárez puedan instalarse temporalmente en la banqueta durante la temporada navideña, como ocurre cada año.

Sobre este tema, Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, indicó que, aunque la solicitud ya fue presentada, el permiso aún está pendiente debido a la necesidad de realizar una reunión con el alcalde y las direcciones involucradas: Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil e Inspección y Verificación.

El funcionario subrayó que la decisión no recae únicamente en su dirección, sino que requiere el consenso y aprobación de todas las áreas operativas.

Mientras tanto, los comerciantes presionan para instalarse, ya que tradicionalmente comienzan a operar desde finales de noviembre; sin embargo, el municipio ha pospuesto su salida a la vía pública hasta que se definan las condiciones de seguridad y ordenamiento necesarias.

Ramos Galindo destacó que los vendedores interesados en ocupar la banqueta no son externos ni nuevos, sino locatarios establecidos dentro del propio mercado, quienes cada diciembre solicitan este permiso para hacerse más visibles ante los consumidores.