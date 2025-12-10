Torreón: en veremos permiso navideño para 70 locatarios del Mercado Juárez

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Torreón: en veremos permiso navideño para 70 locatarios del Mercado Juárez
    Locatarios del Mercado Juárez esperan autorización para ocupar temporalmente la banqueta durante diciembre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Plazas y Mercados señala que la decisión depende del consenso con Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil e Inspección y Verificación

TORREÓN, COAH.- Permanece en análisis la autorización para que unos 70 locatarios del Mercado Juárez puedan instalarse temporalmente en la banqueta durante la temporada navideña, como ocurre cada año.

Sobre este tema, Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, indicó que, aunque la solicitud ya fue presentada, el permiso aún está pendiente debido a la necesidad de realizar una reunión con el alcalde y las direcciones involucradas: Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil e Inspección y Verificación.

El funcionario subrayó que la decisión no recae únicamente en su dirección, sino que requiere el consenso y aprobación de todas las áreas operativas.

Mientras tanto, los comerciantes presionan para instalarse, ya que tradicionalmente comienzan a operar desde finales de noviembre; sin embargo, el municipio ha pospuesto su salida a la vía pública hasta que se definan las condiciones de seguridad y ordenamiento necesarias.

Ramos Galindo destacó que los vendedores interesados en ocupar la banqueta no son externos ni nuevos, sino locatarios establecidos dentro del propio mercado, quienes cada diciembre solicitan este permiso para hacerse más visibles ante los consumidores.

$!Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados.
Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Señaló que la autorización sería exclusivamente temporal y concluiría al finalizar la temporada navideña y las peregrinaciones.

Asimismo, informó que con motivo de las festividades se han otorgado permisos condicionados tanto a vendedores ambulantes como al mercadito navideño, que suma más de 70 puestos.

En total, considerando las listas de diversas organizaciones y permisos especiales, operan actualmente cerca de 200 comerciantes en las calles del Centro.

Algunos de ellos ya han sido sancionados por infringir el reglamento, principalmente por el uso de tanques de gas no permitidos, la generación de basura y la conexión ilegal a instalaciones de alumbrado público; además tres puestos han sido retirados por estas faltas.

Por último, el director puntualizó que el uso de cajones de estacionamiento se ha permitido de manera excepcional, siempre y cuando los comerciantes paguen el parquímetro correspondiente. No obstante, recordó que este espacio está destinado a automóviles y no debe considerarse como un derecho permanente para la actividad comercial.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

