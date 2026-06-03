Trump ignoró los simulacros bélicos sobre el estrecho de Ormuz

Por: Michael Crowley A mediados de febrero, poco antes de que el presidente Donald Trump iniciara la guerra contra Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país realizó ejercicios con fuego real en sus aguas costeras. Los medios de comunicación estatales iraníes dieron publicidad al ejercicio, cuyo nombre oficial dejaba claro su propósito: “Control Inteligente del Estrecho de Ormuz”. El ejercicio supuso una luz roja intermitente de advertencia para el gobierno de Trump que, por razones que aún no están del todo claras, no fue atendida en su mayor parte.

Pocos días después del inicio de la guerra, el ejército iraní ejerció control sobre el estrecho, amenazando a los petroleros comerciales con barcos, misiles y aviones no tripulados. El transporte marítimo se detuvo. Los precios del sector energético se dispararon. Y Trump se vio acorralado en un rincón estratégico. Tres meses después, el control iraní del estrecho se ha convertido en su arma más poderosa, una fuente de enorme influencia en las negociaciones con Trump sobre el programa nuclear del país. Trump, un presidente acostumbrado a doblegar a sus oponentes a su voluntad, se ha esforzado por ocultar su exasperación. En un mensaje publicado en abril en las redes sociales, Trump exigió profanamente a los “locos bastardos” que dirigen Irán que abrieran el estrecho, “o vivirán en el infierno”. Los militares iraníes se burlaron de la amenaza de Trump como una muestra de impotencia.

Pero la respuesta de Irán no ha sido ni descabellada ni sorpresiva, según numerosos exfuncionarios estadounidenses que pasaron horas haciendo simulacros bélicos sobre la probable respuesta de Teherán ante un gran ataque estadounidense. Durante años, el gobierno estadounidense ha llevado a cabo simulacros bélicos sobre posibles conflictos con Irán, incluidos algunos celebrados en el Pentágono a los que asistieron decenas de oficiales militares y legisladores. Una y otra vez, dicen los participantes, llegaron a la conclusión de que Irán respondería a un gran ataque estadounidense cerrando el estrecho de Ormuz. “En todas las ocasiones, lo primero en lo que nos centramos fue en el estrecho, sin excepción”, dijo Dennis Ross, alto funcionario de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama. “Asumimos que si entrabas en guerra con Irán, este era su contrapunto”. Trump ha sido consciente de ese riesgo al menos desde su primer mandato como presidente. John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, recordó haber intentado en vano persuadir al presidente para que lanzara una guerra de cambio de régimen contra Teherán. El estrecho de Ormuz siempre fue fundamental en esas conversaciones, dijo Bolton. “Es imposible creer que Trump se sorprendiera por el cierre del estrecho”, dijo Bolton. La verdadera cuestión, añadió, era por qué el gobierno de Trump parecía tan poco preparado para ese resultado. Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, dijo que, gracias a una planificación detallada, “todo el gobierno estaba preparado para cualquier acción del régimen iraní”. “El presidente Trump sabía que Irán intentaría detener la libertad de navegación y el libre flujo de energía, y tomó medidas para destruir numerosas minas y más de 40 buques minadores”, añadió.

Pero una mirada retrospectiva al período previo a la guerra deja claro que Trump subestimó tanto la capacidad de Irán para cerrar el estrecho como la de Estados Unidos para reabrirlo de ser necesario. Aunque la Casa Blanca no ha revelado los detalles de su planificación, expertos y exfuncionarios dijeron que las pruebas disponibles públicamente sugieren varios culpables probables.

Una explicación sencilla es que Trump podría haber esperado que el gobierno de Irán cayera antes de poder cerrar el estrecho. Algunos funcionarios de Trump también creyeron —erróneamente— que Irán no podría cerrar la vía marítima sin sacrificar sus propias exportaciones de petróleo y que no cometería un “suicidio económico”, como lo calificó uno de ellos. Trump y sus altos funcionarios también parecían creer que si Irán intentaba tomar el estrecho, los aliados ayudarían a las fuerzas estadounidenses a recuperar el control de la vía navegable. Eso también fue un error de cálculo. Las tácticas de Irán pueden haber sorprendido al ejército estadounidense. La planificación del Pentágono se centró en el supuesto de que Irán minaría intensamente la vía marítima. En lugar de ello, Irán ha confiado principalmente en misiles basados en tierra y en su relativamente nuevo arsenal de drones baratos para atacar y amenazar a los barcos. Trump heredó un problema geográfico que ha preocupado a los estrategas estadounidenses desde principios de la Guerra Fría, cuando temían que la Unión Soviética intentara controlar el canal por el que ahora fluye aproximadamente el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo. Durante las dos últimas décadas, en medio de las crecientes tensiones por su programa nuclear, Irán ha hostigado con frecuencia el tráfico en el estrecho e incluso ha amenazado con cerrar la vía marítima. Tras una ronda de amenazas de este tipo, a finales de 2011, Obama envió un mensaje secreto al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, advirtiéndole que la interferencia en el estrecho era una “línea roja” estadounidense que provocaría una severa respuesta militar. Irán dio marcha atrás. La lección, dijo Ross, fue que Irán no arriesgaría la supervivencia de sus dirigentes por el estrecho. Pero el ataque de Trump a finales de febrero invirtió ese cálculo, lanzando ataques aéreos que mataron a Jamenei y a otros funcionarios iraníes, y pidiendo la caída del gobierno de Irán. “Buscábamos un cambio de régimen”, dijo Kenneth Pollack, exanalista de inteligencia de la CIA y vicepresidente de política del Instituto de Medio Oriente. “Esa es la clave: por eso los iraníes cerraron el estrecho”. Es posible que Trump esperara un rápido cambio de gobierno que impidiera la acción de Irán en el estrecho. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró a Trump que el gobierno de Irán podría ser derrocado. Y Trump todavía estaba envalentonado por la exitosa incursión de un comando en enero que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al menos algunos funcionarios de Trump dudaban de que Irán quisiera siquiera cerrar el estrecho, presumiendo que tal medida pondría fin a los lucrativos ingresos petroleros de Teherán. Irán ha eludido durante mucho tiempo las duras sanciones estadounidenses exportando ilícitamente petróleo a través del estrecho. “Es un suicidio económico para ellos si lo hacen”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a Fox Business el pasado mes de junio. “Y conservamos opciones para afrontarlo”. Pero la hipótesis del “suicidio económico” de Rubio se basaba también en otro supuesto erróneo: que Irán no podría detener la mayor parte del tráfico a través del estrecho sin renunciar a sus propias exportaciones de petróleo. En una audiencia ante el Senado el martes, senadores demócratas enfadados presionaron a Rubio para que les asegurara que Trump no haría concesiones a Irán simplemente por devolver el estrecho a su estado previo a la guerra. La mayoría de los analistas han asumido durante mucho tiempo que Irán haría intransitable la vía marítima, colocando decenas o incluso centenares de minas en sus aguas. Eso haría que el estrecho fuera demasiado peligroso incluso para que sus propios buques petroleros lo atravesaran. El hecho de que Irán no intentara cerrar el estrecho tras una oleada de ataques aéreos estadounidenses, conocida como Operación Martillo de Medianoche, contra sus instalaciones nucleares clave hace un año, podría haber respaldado la opinión de Rubio. Pero Irán eludió ese problema utilizando menos minas de las previstas —quizás gracias a los ataques estadounidenses contra sus barcos mineros— y recurriendo a misiles y aviones no tripulados para aterrorizar a quienes navegaban. Los barcos que transportaban petróleo iraní, que no fueron objeto de ataques con misiles o drones, siguieron atravesando el estrecho durante semanas, hasta que Trump impuso un contrabloqueo al tráfico marítimo iraní en abril. Los simulacros bélicos de Irán durante el gobierno de Joe Biden no imaginaban que los aviones no tripulados desempeñarían un papel tan importante en el cierre del estrecho, según un ex alto funcionario. “No se centraron lo suficiente en los drones”, dijo Bolton refiriéndose a los funcionarios de Trump.

Durante una audiencia de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado el pasado mes de junio, los legisladores interrogaron al almirante Brad Cooper, quien se convertiría en jefe del Comando Central de Estados Unidos, sobre la amenaza iraní al estrecho y la capacidad del ejército para contrarrestarla. Cooper se refirió a la “guerra de minas” y a las capacidades estadounidenses de rastreo de minas, pero no mencionó los drones. Reconociendo que un escenario así sería “complejo”, indicó que los militares podrían manejarlo en cuestión de “semanas y meses”. Un antiguo funcionario del Pentágono dijo que la Marina estadounidense era muy consciente de la amenaza que los drones podrían suponer para la navegación, gracias a los ataques al comercio en el Mar Rojo por parte de los militantes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, que comenzaron a finales de 2023. Pero el ejército estadounidense ha tenido dificultades para desarrollar defensas eficaces contra los drones. Los funcionarios de Trump también parecían esperar que los aliados estadounidenses acudieran en su ayuda si Irán cerraba el estrecho. “Creo que el mundo entero se pondría en su contra si lo hicieran”, predijo Rubio en una entrevista con el programa Face the Nation de la CBS el pasado mes de junio. El 3 de marzo, Trump declaró en redes sociales que los buques de guerra estadounidenses empezarían a escoltar a los petroleros a través de la vía navegable “lo antes posible”. A mediados de marzo, su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró a un entrevistador de la CNBC que las escoltas militares eran “bastante probables” a finales de ese mes, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las escoltas se producirían “tan pronto como sea militarmente posible”. El 10 de marzo, Wright incluso publicó en redes sociales —y luego borró rápidamente— la afirmación de que la Marina estadounidense había escoltado a un petrolero a través del estrecho. Las autoridades culparon a un miembro anónimo del personal por la falsa afirmación. Pero ningún aliado de Estados Unidos más allá de la región inmediata se ha ofrecido como voluntario para unirse a lo que muchos consideran la imprudente guerra elegida por Trump.

Una coalición de naciones liderada por el Reino Unido y Francia dice estar dispuesta a ayudar a vigilar el estrecho, pero no hasta que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo formal para reabrirlo. Trump anunció en mayo una operación “humanitaria” limitada, denominada Proyecto Libertad, para rescatar a los petroleros varados en el estrecho. Pero la abandonó al cabo de un solo día, después de que Arabia Saudita protestara por el riesgo de una peligrosa escalada. (En las últimas semanas, Estados Unidos ha guiado discretamente a unos 70 buques comerciales a través del estrecho, aunque están lejos de ser suficientes para tener un impacto en los mercados mundiales y las cadenas de suministro).