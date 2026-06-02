¿Cuántas medallas ganó Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026? Estos fueron sus mayores logros

Coahuila concluyó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 con una cosecha de 122 medallas, producto de 27 preseas de oro, 36 de plata y 59 de bronce, resultado que le permitió mantenerse dentro del grupo de entidades con mayor producción deportiva del país. El desempeño fue respaldado por el trabajo de atletas, entrenadores y asociaciones deportivas, además del acompañamiento del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC). La delegación coahuilense estuvo integrada por 635 deportistas que compitieron en distintas disciplinas a lo largo de una edición que modificó su calendario habitual debido a la reprogramación derivada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las competencias se desarrollaron entre mayo y los primeros días de junio, concentrando una intensa actividad para los representativos estatales.

Uno de los momentos más destacados para Coahuila llegó en el rugby. La selección estatal tuvo una actuación sólida en las canchas de Puebla y volvió a colocarse entre las principales potencias nacionales de esta disciplina. Los equipos coahuilenses consiguieron múltiples preseas, confirmando la continuidad de un proyecto que en los últimos años ha generado resultados constantes en competencias nacionales.

El cierre de actividades también dejó una actuación histórica para el golf. En las instalaciones de La Vista Country Club, en Puebla, la representación estatal alcanzó el subcampeonato nacional por estados, un resultado que permitió superar a entidades con amplia tradición en este deporte y que se convirtió en uno de los logros más significativos de la delegación durante esta edición. En las disciplinas individuales, el taekwondo se consolidó como una de las principales fuentes de medallas para Coahuila. La selección estatal cerró su participación con un total de 15 preseas, cifra que la colocó entre las más productivas para el estado dentro de la Olimpiada Nacional. La combinación de experiencia y nuevas generaciones permitió mantener la competitividad en una disciplina que históricamente ha entregado buenos resultados para la entidad. La natación también aportó resultados importantes. Justin Alan Carrillo Cortez obtuvo la medalla de plata en la prueba de 100 metros mariposa, categoría 17-18 años, registrando un tiempo de 56.06 segundos. A su vez, Samantha López Ruelas consiguió la medalla de bronce en los 50 metros dorso, mientras que Lionel Eleazar Castillo subió al podio con otro bronce en los 200 metros libres. Estas actuaciones contribuyeron al crecimiento del medallero estatal en una de las disciplinas con mayor nivel competitivo dentro de la justa nacional.

La presencia de Coahuila en el podio no se limitó a estas especialidades. El estado también sumó medallas en esgrima, donde consiguió un bronce en su debut dentro de la competencia; además de aportaciones en béisbol 5, ciclismo BMX, tiro con arco, tiro deportivo, rodeo, básquetbol 3x3 y judo. La gimnasia rítmica también aportó al medallero estatal. Dana Victoria Bustillo González, Regina Rangel Hernández, Ana Fernanda Martínez, Irina Cassandra González Butnaru y María José Heredia conquistaron la medalla de bronce en la prueba por equipos de cintas con una puntuación de 15.300 unidades. Además, las coahuilenses se quedaron cerca de subir nuevamente al podio al concluir en la cuarta posición del concurso general, con 187.500 puntos. En luchas asociadas, la delegación estatal consiguió resultados destacados en Puebla. Bruno González Ramírez se proclamó campeón nacional en la categoría Sub 17 de los 92 kilogramos para aportar una medalla de oro a Coahuila. A su vez, Marco Jesús López Mejía obtuvo la plata en la división Sub 15 de los 75 kilogramos, mientras que Melody Atziri Rivera Carlos se quedó con el bronce en la categoría Sub 13 de los 41 kilogramos, ampliando la cosecha estatal en esta disciplina. El balance final refleja una participación equilibrada entre deportes de conjunto e individuales. Aunque entidades como Jalisco, Nuevo León y Baja California dominaron los primeros lugares del medallero general, Coahuila logró mantenerse competitivo y superar nuevamente la barrera de las 100 preseas, un objetivo que se ha convertido en referencia para evaluar el crecimiento deportivo estatal.