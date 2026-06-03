Los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin alteran el alto al fuego con EU

Por: Vivian Nereim Según dijeron el ejército estadounidense y las autoridades locales, el miércoles Kuwait y Baréin fueron blanco de ataques iraníes que causaron la muerte de al menos una persona, más de 60 heridos y alteraron la aviación durante una ajetreada temporada de vacaciones en toda la región. Se trata de la primera víctima mortal registrada en un Estado del Golfo desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego en abril, y mientras ambos países siguen intercambiando ataques a pesar de la tregua que debía permitirles negociar el fin de la guerra.

El Comando Central estadounidense, que supervisa las operaciones militares en la región, dijo que una oleada de drones iraníes “no había alcanzado los objetivos previstos”. Añadió en otro comunicado que ningún miembro del personal estadounidense había resultado herido en el intento de ataque contra las fuerzas estadounidenses en Kuwait. Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait anunció que un ataque iraní con misiles balísticos y drones había dañado gravemente el aeropuerto internacional del país y ocasionado la muerte de una persona. El Ministerio de Salud del país dijo en otro comunicado que 63 personas habían resultado heridas en el ataque. El ejército de Baréin dijo el miércoles que había interceptado tres misiles iraníes y varios drones dirigidos contra zonas civiles. Durante la noche, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que había fijado como blanco una base naval estadounidense en Baréin. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que Irán tenía derecho a fijar como blanco el origen de los ataques estadounidenses contra las instalaciones en la isla de Qeshm, según los medios de comunicación estatales iraníes. El Comando Central estadounidense dijo que había llevado a cabo “ataques de autodefensa” en la isla de Qeshm en respuesta a intentos de ataques iraníes en toda la región. Los atentados se produjeron durante una temporada alta de viajes, al final de la festividad islámica de Eid al-Ada.

Los ataques sobre Kuwait hirieron tanto a viajeros como a trabajadores del aeropuerto, según declaró Abdullah al-Rajhi, portavoz de la autoridad de aviación civil del país, a un canal de televisión local. También causaron daños a “misiones diplomáticas”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, sin dar más detalles. En los últimos años, las fuerzas estadounidenses han operado desde un emplazamiento dentro de ese complejo aeroportuario. No estaba claro si lo están haciendo actualmente. Los ataques pusieron de manifiesto el dilema al que se enfrentan los gobiernos árabes del Golfo a medida que se prolonga la guerra estadounidense-israelí contra Irán. Se han visto arrastrados a un conflicto con un país vecino que esperaban evitar mediante la diplomacia. Desde que comenzó la guerra, los países del Golfo han sido blanco de miles de ataques iraníes con misiles y drones que han matado a civiles y dañado infraestructuras críticas, como puertos e instalaciones energéticas, así como hoteles. Aunque la frecuencia de los ataques ha disminuido significativamente desde que se anunció el alto al fuego, los ataques periódicos han persistido. Esta semana, Kuwait denunció ataques iraníes y Emiratos Árabes Unidos dijo haber sido blanco de múltiples ataques iraníes.