Desaparece jovencita de 16 años en Acuña, Coahuila; piden ayuda para localizarla

La Dirección de Protección Civil y Bomberos difundió la pesquisa de la adolescente a través de sus redes sociales y pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

ACUÑA, COAH.- Autoridades de Ciudad Acuña solicitaron la colaboración de la población para localizar a Dorian Lizbeth Flores García, de 16 años, quien fue reportada como no localizada luego de salir de su domicilio durante la noche.

De acuerdo con los datos proporcionados en la ficha de búsqueda, Dorian Lizbeth vestía una blusa negra y short negro al momento de ser vista por última vez.

Según la información difundida, la menor salió de su vivienda alrededor de las 23:00 horas y posteriormente sus familiares dejaron de tener noticias sobre ella.

La corporación puso a disposición el número 877 126 6581 para recibir información relacionada con la adolescente.

Además, recordó que para situaciones de emergencia se encuentran disponibles el 911, así como los teléfonos 877 772 1818 y 877 100 9635, este último con atención mediante WhatsApp.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos señaló que participa de manera recurrente en la difusión de pesquisas como parte del apoyo que brinda a familias que buscan a personas reportadas como no localizadas.

Las autoridades exhortaron a quienes tengan información sobre Dorian Lizbeth Flores García a comunicarse por las vías proporcionadas y evitar difundir datos no confirmados que puedan afectar las labores de búsqueda.