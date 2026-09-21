Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?

No son los anteriores los únicos problemas que enfrentamos. Además de estos, es necesario tener en cuenta que el sistema de gestión de este recurso es uno que deja mucho qué desear. Y, por si todo lo anterior fuera poco, padecemos una clase política que no tiene entre sus fuertes la responsabilidad con el diseño e implementación de soluciones de largo aliento.

La disponibilidad de agua potable en una zona como la Región Sureste de Coahuila es, a no dudarlo, un desafío permanente. La razón es simple: no contamos con fuentes superficiales de agua y la climatología local nos ubica en una zona con estrés hídrico.

Para decirlo con toda claridad: las entidades responsables –a nivel federal, estatal y municipal– de administrar los recursos hídricos de los cuales dependemos son sumamente ineficientes en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y nuestros políticos no ayudan a modificar esta realidad.

En el caso de Saltillo, justo es decirlo, existe un matiz relevante en este diagnóstico: hace un cuarto de siglo se tomó la decisión –compleja, pero responsable con el futuro– de integrar a un socio privado al sistema de administración del agua de la ciudad y ello permitió mejorar de forma muy importante la situación local.

Sin embargo, también debe decirse que a la atinada decisión inicial no le han seguido decisiones que sistemáticamente consolidaran la gestión de la empresa mixta que se creó. Y aunque de forma lenta, la situación se ha venido deteriorando, al grado de que hoy comienzan a aparecer en el horizonte problemas similares a los que llevaron originalmente a crear Aguas de Saltillo.

¿Qué errores se cometieron en estos años? Sobre todo, el no invertir en nuevas exploraciones y en mejorar la infraestructura que se encuentra bajo nuestros pies y permite que el agua llegue a los hogares de la ciudad.

Y ni siquiera es que dichos proyectos requirieran inversiones astronómicas que escapen a las posibilidades locales.

Un ejemplo contundente de ello se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, relativo al proyecto que, se afirma, pondría fin a los problemas de desabasto que hoy viven las colonias que se encuentran en las partes más altas de la mancha urbana: el “Acuaférico”.