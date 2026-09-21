Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?
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El agua es escasa, eso todos lo sabemos. Pero si a la escasez se suma la incapacidad para administrarla de forma eficiente, entonces estamos ante un problema muy complejo
La disponibilidad de agua potable en una zona como la Región Sureste de Coahuila es, a no dudarlo, un desafío permanente. La razón es simple: no contamos con fuentes superficiales de agua y la climatología local nos ubica en una zona con estrés hídrico.
No son los anteriores los únicos problemas que enfrentamos. Además de estos, es necesario tener en cuenta que el sistema de gestión de este recurso es uno que deja mucho qué desear. Y, por si todo lo anterior fuera poco, padecemos una clase política que no tiene entre sus fuertes la responsabilidad con el diseño e implementación de soluciones de largo aliento.
Para decirlo con toda claridad: las entidades responsables –a nivel federal, estatal y municipal– de administrar los recursos hídricos de los cuales dependemos son sumamente ineficientes en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y nuestros políticos no ayudan a modificar esta realidad.
En el caso de Saltillo, justo es decirlo, existe un matiz relevante en este diagnóstico: hace un cuarto de siglo se tomó la decisión –compleja, pero responsable con el futuro– de integrar a un socio privado al sistema de administración del agua de la ciudad y ello permitió mejorar de forma muy importante la situación local.
Sin embargo, también debe decirse que a la atinada decisión inicial no le han seguido decisiones que sistemáticamente consolidaran la gestión de la empresa mixta que se creó. Y aunque de forma lenta, la situación se ha venido deteriorando, al grado de que hoy comienzan a aparecer en el horizonte problemas similares a los que llevaron originalmente a crear Aguas de Saltillo.
¿Qué errores se cometieron en estos años? Sobre todo, el no invertir en nuevas exploraciones y en mejorar la infraestructura que se encuentra bajo nuestros pies y permite que el agua llegue a los hogares de la ciudad.
Y ni siquiera es que dichos proyectos requirieran inversiones astronómicas que escapen a las posibilidades locales.
Un ejemplo contundente de ello se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, relativo al proyecto que, se afirma, pondría fin a los problemas de desabasto que hoy viven las colonias que se encuentran en las partes más altas de la mancha urbana: el “Acuaférico”.
Dicho proyecto implica construir una línea de conducción que rodee la ciudad y permita llevar el líquido a las colonias del norte y poniente de Saltillo con mayor rapidez que ahora.
De acuerdo con la información técnica que se ha difundido, en su versión “cara”, el proyecto costaría 111 millones de pesos. La cantidad es, para cualquier persona en lo individual, un mundo de dinero, pero en el contexto de los presupuestos públicos no es un monto significativo.
¿Por qué entonces cuesta tanto trabajo que se tomen las decisiones para que dicho proyecto pueda financiarse y ejecutarse en el menor tiempo posible? La única respuesta es la que ya señalamos: padecemos una clase política incapaz de asumir con responsabilidad los retos del presente.