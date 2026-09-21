Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos

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    Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos
    “La Manguera”, exobrero de AHMSA, falleció este fin de semana. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

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Eduardo Ortiz Arriaga, “La Manguera”, murió sin recibir salarios, finiquito y prestaciones pendientes tras el cierre de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- La lista de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que han muerto mientras esperan el pago de sus derechos laborales volvió a aumentar con el fallecimiento de Eduardo Ortiz Arriaga, exobrero de la Planta 1 de la acerera.

Ortiz Arriaga, a quien sus compañeros identificaban como “La Manguera”, murió este fin de semana sin que se concretara el pago de los salarios, finiquito y prestaciones que tenía pendientes tras el cierre de operaciones de la empresa.

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Durante su trayectoria en AHMSA, trabajó en el Departamento de Laminación en Frío, dentro del área de Mantenimiento Eléctrico, donde coincidió con trabajadores que posteriormente enfrentaron la misma situación de incertidumbre por los adeudos laborales.

La noticia comenzó a circular entre antiguos compañeros y allegados, quienes mediante mensajes en redes sociales expresaron sus condolencias a la familia y evocaron los años que Ortiz Arriaga pasó como trabajador de la siderúrgica.

Su muerte ocurre cuando los exempleados de AHMSA mantienen la expectativa de que el proceso de venta de la empresa permita avanzar en la recuperación de los recursos que se les adeudan.

CASI CUATRO AÑOS DE ESPERA

El cierre de AHMSA dejó a miles de trabajadores de la Región Centro en una prolongada disputa por recursos correspondientes a salarios, finiquitos y prestaciones.

La empresa dejó de operar antes de entrar formalmente en un proceso de quiebra, mientras los trabajadores quedaron a la espera de que se definiera una vía para cubrir los compromisos laborales pendientes.

En ese contexto, los propios extrabajadores han llevado un conteo de sus compañeros fallecidos durante el periodo transcurrido desde el cierre de la acerera.

Con el deceso de Ortiz Arriaga, ese recuento llegó a 90 personas, de acuerdo con la cifra difundida por los trabajadores. El número no corresponde a un registro oficial, por lo que no existe, con la información disponible, una confirmación institucional de esa cantidad.

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Elena Vega

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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