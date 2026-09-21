POLITICÓN: Con denuncias de la ASE, ¿lo que falta es la intención para investigar la corrupción en Coahuila?

¿Será acaso por eso que a Jorge Romero Herrera , actual dirigente nacional, no le preocupa ir solo a las elecciones del año próximo? Puede ser, aunque seguramente las decisiones tomadas con base en las estadísticas globales no deben gustar a quienes han disfrutado las mieles del poder a nivel local... como ocurre con el panismo comarcano que ha gobernado municipios y obtenido diputaciones y senadurías que hoy están a punto de desaparecer...

La firma Integralia , que dirige el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, puso en circulación un análisis estadístico que emplea los resultados de las últimas 12 elecciones federales –las registradas entre 1991 y 2024–, y los números dan para muchas lecturas. Una de las que saltan a bote pronto es la relativa a los resultados históricamente obtenidos por el PAN. Y es que, contrario a lo que podrían considerar incluso algunos de sus militantes, resulta que el albiazul se encuentra, en términos de votos, exactamente en el mismo punto de hace casi 35 años: en 2024, igual que en el 91, obtuvo casi el 17 por ciento de los sufragios emitidos.

III. CONTRABANDO Y TRAICIÓN

Agudos observadores de la realidad cotidiana consideran que los golpes a la industria del huachicol fiscal que la FGR de Ernestina Godoy ha venido asestando en Coahuila –o a empresas con raíces en nuestra entidad– pueden tener en común mucho más que solamente el modus operandi de los implicados. Y es que en un negocio de esas dimensiones, con tantos intereses involucrados y ramificaciones hasta las más altas esferas del poder, una explicación plausible a lo que estamos viendo es que en realidad se están quemando “los fusibles del sistema”, es decir, se está eliminando a los “sacrificables”.

IV. GUERRA SUCIA

La teoría suena creíble. Sobre todo porque, ya visto el asunto de cerca, la verdad es que los volúmenes decomisados, aunque suenen a golpes espectaculares, son solamente cacahuates. No olvidar en este sentido que, de acuerdo con los datos de las propias autoridades hacendarias, el trasiego de combustible ilegal a nuestro país, a través de la frontera norte, es de unos 45 millones de litros ¡cada día! Las cifras no cuadran... o al menos no para creer que se está desmantelando el negocio.

V. CHAROLA LIMPIA

Manuel Ramírez Briones, titular de la ASE, informó que existen 381 denuncias relacionadas con cuentas públicas de 2013 a 2023. Traducido: la Auditoría revisó el manejo del dinero público y encontró hechos que, a su juicio, podrían ser delitos; por eso pidió que fueran investigados. Una denuncia no demuestra culpabilidad ni convierte automáticamente a 381 funcionarios en corruptos. Pero, hecha esa precisión, aparece el dato preocupante: solamente seis expedientes llegaron ante un juez, apenas 1.7 por ciento. Vistos los números, pareciera que el problema no es la falta de revisión, sino de intención de que las investigaciones avancen.

VI. ¿QUÉ PASÓ?

Sin embargo, de acuerdo con las propias cifras de la ASE, casi el 57 por ciento de los casos denunciados han terminado en el no ejercicio de la acción penal, es decir, en el desechamiento de las denuncias. Bajo esta perspectiva, el problema ya parece otro y es uno que no deja nada bien parada a la dependencia encargada de la fiscalización del gasto público: sus acusaciones resultan insostenibles cuando se les somete a análisis jurídico.

VII. BOQUETE PENSIONARIO

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, reconoció que el sistema de pensiones cerró el año pasado con un faltante de 600 millones de pesos. En términos simples: el dinero disponible no alcanzó para cubrir esa obligación. Además, enfrentaron recortes presupuestales de entre 60 y 70 millones. Para 2027, el rector anticipa la posibilidad de un aumento “moderado” de recursos. Hace falta, claro, pero no resuelve la pregunta principal: ¿cómo se evitará que el faltante vuelva a aparecer cada año? Se debe explicar cuánto necesita, quién deberá aportar y qué cambios hará. De lo contrario, cada nuevo presupuesto sólo comprará otros doce meses antes de volver a pedir auxilio.