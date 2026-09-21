Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio

En una llamada con Trey Yingst de Fox News, Trump ha expuesto tres posibles caminos para Irán: que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos o que Trump elija entre “dejarlos pudrirse económicamente” o aniquilar por completo al régimen.

Donald Trump ha revelado que está considerando “hacer estallar” todo Irán y que “pronto sucederán cosas muy importantes”, tras abandonar un retiro en Camp David un día antes de lo previsto para poder regresar a la Casa Blanca .

“Le dijo a Fox News que está en una ‘fase de decisión’ y que van a suceder cosas muy importantes en un futuro no muy lejano”, relató YINGST.

“El presidente describió las opciones actuales sobre la mesa como aniquilar a Irán, dejar que se pudra económicamente o llegar a un acuerdo”, añadió.

“Mi pregunta es: ¿Cuándo haré volar por los aires a toda la nación? Más les vale portarse bien.”

La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque, y dijo que tomaría represalias contra las bases estadounidenses y otros intereses en la región.

Mientras tanto, el Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad, advirtiendo que existía la posibilidad de una escalada imprevista en Oriente Medio y que los estadounidenses debían extremar la precaución y estar al tanto de posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.

Sin embargo, Trump trató de restar importancia a las preocupaciones y le dijo a Yingst que “este fin de semana no es diferente de cualquier otro fin de semana”.

El enfrentamiento se produce cuando se espera la llegada de funcionarios iraníes a Nueva York esta semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que podría abrir la puerta a una nueva ronda de acuerdos.

Cuando se le preguntó si se reuniría con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en la ONU, Trump dijo que “probablemente estaría dispuesto a ello”.

La semana pasada , Trump declaró a Axios que tenía que tomar una “decisión importante” sobre si “aniquilar” o no al régimen iraní.

El presidente afirmó el domingo que algunos funcionarios se están “escondiendo como ratas” y acusó a Teherán de no haber puesto en la mesa de negociaciones a personas que tengan la autoridad para llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense sigue vigente , lo que ejerce una presión adicional sobre la ya maltrecha economía iraní.

El Comando Central de Estados Unidos informó el sábado que las fuerzas estadounidenses habían escoltado más de mil millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz en los últimos meses, al tiempo que protegían el tránsito de más de 2.000 buques comerciales y ayudaban a despejar las rutas marítimas de minas.

Irán, sin embargo, ha refutado las afirmaciones del CENTCOM, y un portavoz iraní calificó la afirmación estadounidense de “operación psicológica fallida”.

Pero las tensiones seguían aumentando en otras partes de la región el domingo.

Según las autoridades saudíes, las fuerzas hutíes , respaldadas por Irán, lanzaron un misil balístico hacia la capital de Arabia Saudí, Riad, después de que los rebeldes atacaran la infraestructura petrolera crítica del reino y dejaran fuera de servicio un importante oleoducto.

Trump también afirmó que Estados Unidos mantenía una “comunicación constante” con los hutíes e indicó que estos habían acordado no luchar contra Estados Unidos.

Estos acontecimientos se produjeron cuando Trump interrumpió abruptamente su fin de semana en Camp David y regresó a la Casa Blanca el sábado por la noche, un día antes de lo previsto. La Casa Blanca no ofreció ninguna explicación para este repentino cambio de planes.