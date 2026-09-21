Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio
    La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque. AP

Ha expuesto tres posibles caminos para Irán: que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos o que Trump elija entre “dejarlos pudrirse económicamente” o aniquilar por completo al régimen

Donald Trump ha revelado que está considerando “hacer estallar” todo Irán y que “pronto sucederán cosas muy importantes”, tras abandonar un retiro en Camp David un día antes de lo previsto para poder regresar a la Casa Blanca.

En una llamada con Trey Yingst de Fox News, Trump ha expuesto tres posibles caminos para Irán: que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos o que Trump elija entre “dejarlos pudrirse económicamente” o aniquilar por completo al régimen.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-explosion-hiere-a-tres-oficiales-militares-surcoreanos-dentro-de-la-zona-desmilitarizada-fronteriza-con-corea-del-norte-CE23631047

“Le dijo a Fox News que está en una ‘fase de decisión’ y que van a suceder cosas muy importantes en un futuro no muy lejano”, relató YINGST.

“El presidente describió las opciones actuales sobre la mesa como aniquilar a Irán, dejar que se pudra económicamente o llegar a un acuerdo”, añadió.

“Mi pregunta es: ¿Cuándo haré volar por los aires a toda la nación? Más les vale portarse bien.”

La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque, y dijo que tomaría represalias contra las bases estadounidenses y otros intereses en la región.

Mientras tanto, el Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad, advirtiendo que existía la posibilidad de una escalada imprevista en Oriente Medio y que los estadounidenses debían extremar la precaución y estar al tanto de posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.

Sin embargo, Trump trató de restar importancia a las preocupaciones y le dijo a Yingst que “este fin de semana no es diferente de cualquier otro fin de semana”.

El enfrentamiento se produce cuando se espera la llegada de funcionarios iraníes a Nueva York esta semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que podría abrir la puerta a una nueva ronda de acuerdos.

Cuando se le preguntó si se reuniría con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en la ONU, Trump dijo que “probablemente estaría dispuesto a ello”.

La semana pasada , Trump declaró a Axios que tenía que tomar una “decisión importante” sobre si “aniquilar” o no al régimen iraní.

El presidente afirmó el domingo que algunos funcionarios se están “escondiendo como ratas” y acusó a Teherán de no haber puesto en la mesa de negociaciones a personas que tengan la autoridad para llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense sigue vigente , lo que ejerce una presión adicional sobre la ya maltrecha economía iraní.

El Comando Central de Estados Unidos informó el sábado que las fuerzas estadounidenses habían escoltado más de mil millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz en los últimos meses, al tiempo que protegían el tránsito de más de 2.000 buques comerciales y ayudaban a despejar las rutas marítimas de minas.

Irán, sin embargo, ha refutado las afirmaciones del CENTCOM, y un portavoz iraní calificó la afirmación estadounidense de “operación psicológica fallida”.

Pero las tensiones seguían aumentando en otras partes de la región el domingo.

Según las autoridades saudíes, las fuerzas hutíes , respaldadas por Irán, lanzaron un misil balístico hacia la capital de Arabia Saudí, Riad, después de que los rebeldes atacaran la infraestructura petrolera crítica del reino y dejaran fuera de servicio un importante oleoducto.

Trump también afirmó que Estados Unidos mantenía una “comunicación constante” con los hutíes e indicó que estos habían acordado no luchar contra Estados Unidos.

Estos acontecimientos se produjeron cuando Trump interrumpió abruptamente su fin de semana en Camp David y regresó a la Casa Blanca el sábado por la noche, un día antes de lo previsto. La Casa Blanca no ofreció ninguna explicación para este repentino cambio de planes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Malpensados

Malpensados
NosotrAs: Cuando el arte dice lo que ellas callan

NosotrAs: Cuando el arte dice lo que ellas callan
La SEP restringirá el uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias de México. Conoce cuándo inicia y cuáles serán las excepciones.

Sheinbaum y SEP restringirán el uso de celulares en primarias y secundarias de México a partir del 3 de noviembre
El monto que las autoridades atribuyen como posible afectación asciende aproximadamente a 57 millones 411 mil pesos, una cantidad que forma parte de los hechos que deberán ser acreditados durante el desarrollo del proceso penal.

Directivo de Soriana es vinculado a proceso por presunto fraude de 57.4 mdp en Nuevo León
Un sector beneficiario del aguinaldo son las pensionadas y pensionados del IMSS e ISSSTE, te decimos cuándo será el pago.

¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026
Noticias para el fin de semana; posible huracán, ICE, tensión Medio Oriente, Ucrania, Claudia Sheinbaum,

Noticias para el fin de semana: Alerta de posible huracán, Claudia Sheinbaum, ICE, tensión Medio Oriente, Ucrania, frente frío, NFL y Alejandra Guzmán
Durante la gala, Galilea Montijo fue revelando los nombres de quienes podían regresar a la casa.

La Casa de los Famosos México... ¿Quién fue el eliminado del domingo 20 de septiembre?
Colson Montgomery y Kyle Schwarber y están inmersos en una peculiar batalla estadística en la recta final de la temporada 2026.

El récord que nadie quiere: dos jonroneros desafían la marca de ponches de MLB