Investigan muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango; detectan bacteria, sin causa confirmada

El Instituto informó que mantiene una investigación clínica y epidemiológica para establecer las circunstancias particulares de cada uno de los fallecimientos y determinar si existe alguna relación entre los casos.

DURANGO, DGO.- El fallecimiento de cinco recién nacidos que permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango es investigado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que durante la vigilancia de la unidad se detectara la presencia de una bacteria.

Aunque durante la vigilancia sanitaria se identificó un microorganismo sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, el IMSS aclaró que, hasta el momento, su presencia no permite establecer que haya sido la causa de las muertes.

Por ello, las autoridades mantienen abierta la revisión de los expedientes y de las condiciones en las que fueron atendidos los recién nacidos, mientras continúan los estudios correspondientes.

Personal de la Delegación del IMSS y de oficinas centrales se encuentra en Durango para supervisar directamente las investigaciones y las acciones implementadas en la unidad neonatal.

REFUERZAN MEDIDAS EN LA UNIDAD

Como parte de las acciones preventivas, el IMSS determinó aislar los casos, limitar temporalmente el ingreso de nuevos pacientes a la unidad y realizar trabajos de limpieza y desinfección.

También se mantiene bajo vigilancia a los contactos relacionados con los casos y se llevan a cabo cultivos de seguimiento para identificar posibles microorganismos. De acuerdo con el Instituto, los resultados obtenidos hasta ahora han sido negativos.

Al corte del 20 de septiembre, el IMSS señaló que no se habían identificado pacientes sospechosos adicionales.

El Instituto indicó que continuará con la vigilancia epidemiológica y la investigación clínica en coordinación con las autoridades sanitarias, y que dará a conocer nuevos datos conforme sean verificados.

La situación trascendió después de que familiares de los recién nacidos fallecidos expresaran públicamente su preocupación por la posible presencia de una infección bacteriana dentro de la UCIN.

Los familiares señalaron que cinco bebés murieron mientras permanecían hospitalizados y pidieron que se esclarecieran las causas de los fallecimientos, así como la posible existencia de un vínculo entre los casos.

Hasta ahora, el IMSS no ha establecido que la bacteria detectada sea responsable de las cinco muertes y mantiene la investigación abierta.