Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra

Donald Trump ha pedido públicamente el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania después de que una serie de ataques de Kiev contra las propiedades energéticas de Moscú provocara otro aumento en los precios del combustible diésel. “Lamentablemente, Rusia ha perdido el control de su industria del gasóleo debido a la guerra con Ucrania”, publicó en Truth Social.

“Un gran número de sus refinerías de diésel han sido dinamitadas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio”, continuó el presidente. “Esta ridícula e interminable guerra con Ucrania debe terminar”. “El mundo entero sufre, ya que 25 mil personas, en su mayoría soldados, mueren cada mes. ¡Qué vergüenza!”. Está previsto que Trump se reúna el martes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense ha instado reiteradamente a Ucrania a que cese los ataques con drones de largo alcance contra las instalaciones petroleras rusas para permitir la estabilización del mercado energético.

El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de 6.51 dólares por galón por la mañana, según los últimos datos de la AAA, frente a los 6.23 dólares de la semana pasada. El precio promedio del galón de gasolina regular se situó en 4.48 dólares, en comparación con los 4.31 dólares de hace una semana. Si bien Estados Unidos no ha permitido la importación de productos petrolíferos rusos desde que el Kremlin invadió Ucrania en febrero de 2022, la devastación en las plantas procesadoras dentro de Rusia ha reducido la disponibilidad de diésel en todo el mundo y ha tenido repercusiones en Estados Unidos. “El mercado del diésel se ha visto afectado por muchos factores, pero el más importante ha sido la destrucción de refinerías rusas por parte de Ucrania”, declaró el secretario de Energía, Chris Wright, en el programa “State of the Union” de CNN el 6 de septiembre. “Rusia fue un importante exportador de diésel durante las últimas décadas. Hoy, ha prohibido todas las exportaciones de diésel. China también ha reducido drásticamente sus exportaciones de diésel. De hecho, Rusia está importando gasolina, cuando históricamente ha sido un exportador neto de la misma. Por lo tanto, el mercado de refinación se ha vuelto muy competitivo”. Durante el fin de semana, Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra Rusia, cientos de ellos dirigidos a Moscú, mientras los votantes acudían a las urnas en el tercer y último día de unas elecciones parlamentarias cuidadosamente orquestadas.

Rusia respondió lanzando sus propios drones contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, impactando bloques de apartamentos, una universidad y un centro comercial, entre otros lugares, e hirieron a cinco personas, según declaró Zelensky en las redes sociales el lunes. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, un dron ruso también impactó el lunes contra una vivienda en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, matando a una mujer de 45 años e hiriendo gravemente a su hijo de 13 años. «Rusia no cede en su escalada y está enviando muchas señales de que está dispuesta a ampliar la guerra», declaró Zelenskyy. «En la Asamblea General de la ONU, debatiremos cómo podemos lograr la paz mediante esfuerzos conjuntos». El ejército ruso atacó durante la noche centros logísticos, almacenes y puertos ucranianos, entre otros emplazamientos relacionados con el ámbito militar, según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado el lunes. El domingo, Zelensky reveló que había hablado con Trump y dio a entender que la próxima reunión “podría cambiar muchas cosas”.