Despiden a cónsul mexicana; deja huella en Acuña

ACUÑA, COAH.- Tras casi seis años al frente del Consulado de México en Del Río, Texas, María de la Paloma Villaseñor Vargas concluye una etapa marcada por la cercanía con Acuña y la relación binacional entre ambas comunidades, en medio de reconocimientos por el trabajo realizado durante su gestión. Villaseñor asumió como cónsul titular en Del Río en septiembre de 2020 y durante este periodo participó en actividades de cooperación, atención a la comunidad mexicana y encuentros con autoridades de ambos lados de la frontera.

Como parte de su despedida, autoridades de Del Río le otorgaron la llave de la ciudad, en reconocimiento a su labor y a los vínculos fortalecidos durante estos años. En Acuña, el Presidente Municipal, Emilio de Hoyos, también dedicó un mensaje de agradecimiento a la diplomática. A través de una publicación en redes sociales, destacó los seis años de cercanía y compromiso que mantuvo con la comunidad acuñense. “Hoy decimos gracias a la Cónsul Paloma Villaseñor Vargas por seis años de cercanía, compromiso y amistad con nuestra comunidad. Su calidad humana y entrega dejaron una huella imborrable en Acuña”, expresó el Alcalde. En el mismo mensaje, el Edil le deseó éxito en la nueva responsabilidad que asumirá y cerró con una frase que refleja la relación construida durante su permanencia en la frontera: “¡Acuña siempre será su casa!”.

La salida de Villaseñor representa un cambio en la representación consular mexicana en Del Río, cuya jurisdicción mantiene una relación estrecha con Acuña por la actividad comercial, migratoria, cultural y social que se desarrolla entre ambas ciudades. Hasta el momento, la información no precisa quién asumirá la titularidad del Consulado de México en Del Río ni cuándo se concretará formalmente el relevo, y se cree posible que Villaseñor regresará a la Ciudad de México a ocupar un cargo dentro del Gobierno Federal, sin que se sepa a aún en qué dependencia o secretaría.