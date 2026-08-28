Sheinbaum destinará dinero asegurado en caso García Luna para escuelas de Guerrero; son 5.8 millones de dólares

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que se trata de 5.8 millones de dólares , una cantidad equivalente a alrededor de 100 millones de pesos. El dinero será dirigido principalmente a planteles de educación media superior y superior en una de las regiones con mayores necesidades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos recuperados hasta ahora en el caso relacionado con Genaro García Luna serán destinados a mejorar la infraestructura de escuelas en la Montaña de Guerrero.

La decisión ocurre después de que el gobierno mexicano reportara la recuperación de recursos vinculados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Hasta ahora se ha podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, informó Sheinbaum.

EL DINERO SERÁ PARA ESCUELAS DE LA MONTAÑA

La Presidenta explicó que su administración ya trabaja en un diagnóstico para conocer las principales necesidades de infraestructura educativa en la región. El objetivo es definir en qué planteles podrían utilizarse los recursos recuperados.

La prioridad estará en los niveles medio superior y superior, aunque el gobierno federal también analiza la posibilidad de incluir escuelas de educación básica dentro del programa de inversión.

“Estamos trabajando ya para que podamos explicar [las necesidades de] media superior y superior en la Montaña de Guerrero, y si también requiere la educación básica”, indicó.

La región de la Montaña de Guerrero se caracteriza por tener comunidades con importantes carencias de infraestructura y servicios. Por ello, Sheinbaum señaló que los recursos serán dirigidos hacia las zonas donde exista una mayor necesidad de inversión educativa.

La intención es que el dinero recuperado mediante acciones relacionadas con el caso sea utilizado directamente para atender necesidades de las comunidades.

CUÁNTO DINERO RECUPERÓ MÉXICO DEL CASO GARCÍA LUNA

Antes del anuncio presidencial, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer el monto exacto que México recibió como parte de las acciones para recuperar recursos relacionados con el caso.

De acuerdo con el funcionario, el país recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares. El dinero provino de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.

Los inmuebles estaban vinculados con la familia Weinberg, relacionada con las investigaciones financieras del caso García Luna. Con estas operaciones, el gobierno mexicano logró recuperar una parte de los recursos que buscaba obtener mediante acciones legales.

La cantidad anunciada por Reyes Colmenares es ligeramente superior a los 5.8 millones de dólares mencionados por Sheinbaum durante su conferencia.

RECURSOS RECUPERADOS SE DESTINARÁN A ZONAS CON CARENCIAS

Sheinbaum sostuvo que el dinero no será utilizado de manera general, sino que tendrá como destino las zonas que presenten mayores necesidades. La prioridad será identificar qué obras son necesarias para mejorar las condiciones de los planteles educativos.

“Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad”, puntualizó.

La decisión contempla principalmente infraestructura para educación media superior y superior, aunque todavía se encuentra en evaluación si también será necesario intervenir escuelas de nivel básico.

El anuncio vincula así la recuperación de recursos derivada de un caso de corrupción y delincuencia organizada con una inversión específica en infraestructura educativa. La administración federal deberá definir posteriormente los planteles y proyectos que recibirán los recursos.