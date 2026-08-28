¿Cómo desvió Genaro García Luna 759 millones de dólares del erario público?... UIF te explica su esquema de fraude

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares , explicó el seguimiento legal y financiero del caso, que comenzó a partir de investigaciones realizadas sobre contratos y movimientos de dinero vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública.

La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) dio a conocer nuevos detalles sobre el esquema financiero relacionado con Genaro García Luna , mediante el cual se habrían desviado recursos públicos y realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las cifras presentadas, el esquema permitió identificar aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares , recursos que, al considerar la conversión de los pesos, representan alrededor de 759 millones de dólares .

CÓMO OPERABA EL ESQUEMA VINCULADO CON GARCÍA LUNA

Reyes Colmenares explicó que la investigación permitió identificar operaciones realizadas entre 2008 y 2018, relacionadas con contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas con la estructura investigada.

“Un ejemplo de la inteligencia financiera y de la coordinación interinstitucional es el caso vinculado con Genaro García Luna entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares”.

Según la exposición de la UIF, el mecanismo incluía la presunta simulación de prestación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares, además del uso de empresas que habrían funcionado como parte de la estructura financiera.

Entre las compañías mencionadas durante la presentación se encuentra Nunvac. El análisis de los flujos financieros permitió a la UIF reconstruir parte de la red utilizada para mover y triangular los recursos.

EMPRESAS FACHADA Y CONTRATOS CON SOBREPRECIO

La investigación financiera apuntó a una red de empresas vinculadas con la estructura corporativa relacionada con García Luna. De acuerdo con la UIF, estas compañías fueron beneficiadas con 30 contratos gubernamentales.

“La familia Weinberg tuvo un papel relevante en la estructura al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna”, explicó Reyes Colmenares durante la presentación.

Según la información dada a conocer, las empresas tenían distintas funciones dentro del esquema. Entre ellas, presuntamente simulaban pagos irregulares como operaciones comerciales ordinarias, daban apariencia de legalidad a los contratos y permitían aumentar el volumen de recursos públicos extraídos.

Posteriormente, el dinero era dispersado hacia otras jurisdicciones mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas. Entre los destinos identificados se encuentra Miami, Florida, además de otros movimientos internacionales.

LA RUTA DEL DINERO Y LOS 759 MILLONES DE DÓLARES

El análisis realizado por la UIF permitió seguir la ruta de los recursos y reconstruir las operaciones financieras relacionadas con el caso. Reyes Colmenares señaló que entre 2015 y 2017, García Luna habría fondeado el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27 millones de dólares.

La investigación identificó movimientos de recursos por aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, una cifra conjunta equivalente a alrededor de 759 millones de dólares, según los datos presentados.

“Lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas, aportar elementos orientados a recuperar los activos”, señaló el titular de la UIF.

El caso también involucró coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República (FGR), el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

DE LA DENUNCIA PENAL A LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

La UIF presentó una denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 después del análisis de los movimientos financieros. Más tarde, en septiembre de 2021, inició acciones civiles en Florida para buscar la recuperación de activos vinculados con el esquema.

Durante el avance del caso también se reportaron órdenes de aprehensión contra 61 personas y la ejecución de 17 detenciones relevantes, de acuerdo con la información presentada.

Uno de los principales avances ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando se otorgó una sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg, relacionada con el esquema de contrataciones públicas investigado.

La UIF informó que el proceso civil en Florida concluyó con una sentencia por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares a favor del Estado mexicano.

MÉXICO YA RECIBIÓ MÁS DE 5.8 MILLONES DE DÓLARES

Como resultado de las acciones de recuperación, el Estado mexicano recibió el 25 de agosto de 2026 un total de 5 millones 805 mil 693.50 dólares.

El dinero corresponde a la recuperación de una póliza de fianza y a la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, vinculadas con la familia Weinberg.

“La recepción de estos recursos en la Tesorería de la Federación se realizó a través de la gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera”, explicó Reyes Colmenares.

El funcionario agregó que todavía existen otros activos pendientes de liquidación a favor del Estado mexicano, por lo que el proceso de recuperación de recursos continúa.