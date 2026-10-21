Detiene Fiscalía al ‘Kiko’ por la agresión que le quitó la vida a motociclista en Acuña

La captura se realizó a las 16:20 horas sobre la avenida C.P. Jorge Luis Flores Enríquez, entre las calles Osos y Club ABCA, en la colonia Aeropuerto de Ciudad Acuña, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

ACUÑA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron este miércoles 21 de octubre a Juan Francisco “N”, alias “Kiko”, por su probable responsabilidad en el homicidio de Carlos Roberto Torres Gutiérrez, ocurrido el 17 de octubre en la colonia Fundadores, en Acuña , Coahuila.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, Región Norte II, el mandamiento judicial corresponde al delito de homicidio calificado por ventaja, alevosía y brutal ferocidad.

La orden fue emitida este mismo miércoles por un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del Distrito Judicial de Acuña, dentro de la causa penal identificada como NIC 0246/2026.

El informe oficial sitúa los hechos el sábado 17 de octubre en la calle Luis de Carbajal, frente a la plaza principal de Fundadores. En ese lugar, Juan Francisco “N” presuntamente agredió con un barrote de madera a Carlos Roberto, conocido como “El Charly”, quien perdió la vida a consecuencia del ataque.

La víctima, de 34 años, se encontraba sobre su motocicleta cuando fue golpeada. Tras la agresión fue trasladada al Hospital General de Ciudad Acuña, donde se confirmó su fallecimiento por un traumatismo craneoencefálico.

Previamente, el delegado de la Fiscalía en la Región Norte II, Francisco Rodríguez Carranco, había informado que el sospechoso estaba identificado y ubicado, y anticipó que se buscaría concretar su detención.

Con el cumplimiento de la orden de aprehensión, Juan Francisco “N” quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica.