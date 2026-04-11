Detienen a joven acusado de abuso contra su medio hermano de seis años en Acuña, Coahuila

De acuerdo con la información oficial, el menor fue detenido en el municipio de Torreón, a donde habría acudido y permanecido con algunos familiares tras los hechos denunciados. La aprehensión se realizó con base en una orden judicial vigente.

ACUÑA, COAH.- Autoridades confirmaron la detención de un joven de 17 años acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de su medio hermano de 6 años en Ciudad Acuña, caso que ha generado fuerte indignación social en la región norte de Coahuila.

La Fiscalía de la Región Norte confirmó la detención poco después del mediodía, sin ofrecer mayores detalles sobre el operativo.

El caso ha conmocionado a la comunidad fronteriza de Ciudad Acuña, donde en días recientes se registraron manifestaciones ciudadanas para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

En el ámbito familiar, el padre del menor víctima lamentó públicamente las secuelas que, aseguró, han sido confirmadas por evaluaciones médicas, derivadas de meses de presuntos abusos.

Asimismo, trascendió que la madre del niño y del adolescente detenido es elemento activo de Seguridad Pública en el municipio, situación que generó exigencias sociales para que no hubiera encubrimiento en la investigación.

Ante ello, el Municipio de Ciudad Acuña emitió un comunicado oficial en el que rechazó cualquier señalamiento de encubrimiento, asegurando que la oficial ha colaborado con la denuncia y que existe coordinación plena con la Fiscalía para el desarrollo del caso.

Con información de medios locales.