DIF Acuña enseña a padres a detectar maltrato y abuso infantil

Acuña
/ 3 febrero 2026
    El DIF destacó la importancia de la participación de las familias para garantizar entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes. FOTO: CORTESÍA

El DIF Municipal impartió una plática a padres de familia en la secundaria Francisco I. Madero para prevenir el maltrato y los distintos tipos de abuso infantil

ACUÑA, COAH.– El Departamento Jurídico, en coordinación con el área de Trabajo Social del DIF Municipal, impartió una plática a madres y padres de familia de la secundaria Francisco I. Madero sobre la prevención del maltrato, abuso psicológico y abuso sexual en menores.

Estas charlas se realizan de manera permanente en distintas escuelas del municipio, con el propósito de informar, concientizar y fortalecer a las familias para que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, protegidos y libres de violencia, informó el DIF en un comunicado.

Durante la sesión se explicó que:

El abuso físico consiste en cualquier acto no accidental que provoque lesiones, enfermedades o el riesgo de padecerlas.

El abuso sexual implica contacto físico o visual con fines sexuales, ejercido mediante violencia, engaño o seducción, aprovechando la incapacidad del menor para consentir debido a su edad y a la diferencia de poder.

El abuso psicológico se manifiesta en acciones verbales o actitudinales que generan daños emocionales, como rechazar, ignorar, aterrorizar o desatender las necesidades afectivas y de socialización del niño.

La negligencia ocurre cuando no se satisfacen las necesidades básicas de alimentación, salud, educación o vivienda, incumpliendo los deberes de cuidado y protección.

El DIF subrayó que la protección de la niñez comienza en casa: “Informarnos, escuchar y actuar a tiempo puede marcar la diferencia en la vida de una niña o un niño. Cuidarlos es una responsabilidad compartida”, concluyó la dependencia.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

