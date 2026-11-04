Detienen en Acuña a hombre buscado en Veracruz por abuso contra menor

El detenido fue identificado como José “N”, de 29 años, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, sector donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron ubicarlo y cumplimentar una orden de aprehensión vigente.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un hombre que era requerido por autoridades judiciales de Veracruz por el delito de pederastia agravada fue localizado y detenido en Ciudad Acuña , donde presuntamente permanecía para evadir la acción de la justicia.

La captura se realizó mediante un operativo de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y su homóloga de Veracruz, luego de que se compartiera información para establecer el paradero del individuo.

De acuerdo con los reportes, el mandamiento judicial fue emitido por una jueza de Control de la Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Veracruz, entidad donde presuntamente se cometió el delito.

Una vez asegurado, José “N” fue sometido a los procedimientos correspondientes y posteriormente entregado a elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, quienes se encargarán de trasladarlo ante las autoridades judiciales que lo requieren.

Será en esa entidad donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente y donde se determinará su situación jurídica.

(Con información de medios locales)