El altar de muertos de México

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El altar de muertos de México
    IA

En una escalinata poco visible, imaginé el altar de muertos dedicado a México. Era una ofrenda enorme, hermosa y llena de contradicciones

El Altar Monumental, instalado en las escalinatas del Barrio de Santa Anita, es organizado de manera conjunta por el Gobierno Municipal de Saltillo, la Universidad Carolina y el Distrito Carolina, las Misiones Culturales y los vecinos del lugar.

En una escalinata poco visible, imaginé el altar de muertos dedicado a México. Era una ofrenda enorme, hermosa y llena de contradicciones: papel picado con artículos de la Constitución, flores de cempasúchil y un letrero que decía: “No todos están muertos; algunos siguen en trámite y otros están por morir”.

La Rosa de Guadalupe: Capítulo Taddei

En el altar estaba la Constitución. Sus ofrendas eran veladoras, para que la leyeran los ministros de la Suprema Corte, y lentes, para que no la interpretaran a conveniencia de la 4T.

La justicia tenía una balanza equilibrada, un expediente completo y un enorme reloj, como el del Conejo Blanco de “Alicia en el País de las Maravillas”, para nunca llegar tarde.

La democracia aparecía con estas ofrendas: una urna transparente que contenía una selfie de Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández, abrazados en una habitación del hotel George V, en París; ciudadanos con memoria y un ramo de flores que nadie pudiera comprar con recursos públicos.

El federalismo tenía un mapa que resaltaba, en colores vivos, los 2 mil 463 municipios del país, así como pedacitos de pan de muerto repartidos entre ellos para que el centro no se quedara con todo: el pan, el gluten y el azúcar.

Las ofrendas de la seguridad pública eran una lámpara que alumbrara el camino de los mexicanos de regreso a casa, una botella transparente repleta de lágrimas y una veladora de confianza ciudadana, cuya flama, tenue y parpadeante, estaba a punto de extinguirse.

La salud pública tenía imágenes de medicamentos incompletos, camas insuficientes, enfermos agónicos y trabajadores del sector injustamente tratados.

La educación pública tenía estas ofrendas: libros inservibles de la Nueva Escuela Mexicana, planteles sin las condiciones mínimas para aprender y maestros sin tiempo para enseñar, pero con miles de papeles por llenar.

La ciencia y la cultura estaban rodeadas de un microscopio viejo, una guitarra sin cuerdas y un jarrito con tres monedas de un peso para sustentar a científicos y artistas por igual.

Las ofrendas de la transparencia y la rendición de cuentas eran una memoria USB sin archivos borrados, contratos legibles y un garrafón de agua bendita para exorcizar al demonio encarnado en la repetida respuesta: “¡Deje de chingar! Esta información está reservada por seguridad nacional”.

La libertad de prensa tenía una libreta, una pluma, un celular, un micrófono encendido y un pequeño ataúd sobre crisantemos blancos.

La ciudadanía tenía estas ofrendas: una taza de café bien cargado para su cansada esperanza, pan dulce para compartir y un espejo para mirarse a sí misma y reconocer qué tolera, qué exige y qué hace por México.

Políticos y San Juditas

En el centro del altar estaban las víctimas y las personas que habían defendido al país desde abajo: familias, buscadoras, periodistas, médicos, maestros, comunidades indígenas y trabajadores. Sus ofrendas eran sus comidas favoritas, sus nombres y sus historias completas, para que no quedaran reducidos a cifras impersonales que los volvieran invisibles.

Un lugar aparte estaba dedicado a las personas desaparecidas, a quienes sus familias seguían buscando, sin darlas por muertas. Allí ardía un robusto cirio pascual para exigir su búsqueda: verdad, justicia y reparación.

Hasta arriba estaba México, con maíz, agua, sal y un pan para compartir entre todos, repartido con justicia, para que unos cuantos no se quedaran con la mayor parte.

Y, para rematar, ese México tenía una frase de Juan Rulfo: “Los muertos pesan más que los vivos; lo aplastan a uno”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altar De Muertos
Desaparecidos
Muertes

Localizaciones


México

Luis García Abusaíd

Luis García Abusaíd

Columna: Panóptico

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca