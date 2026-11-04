Vuelo directo Saltillo-CDMX regresa en 2027 y busca captar al mercado de Nuevo León

La funcionaria estatal destacó que la consolidación de este vuelo, sumada a la oferta actual de la terminal, responde a la estrategia de captar a viajeros procedentes de Nuevo León gracias a la cercanía y atención ejecutiva del aeropuerto local.

A partir de marzo de 2027, la Región Sureste de Coahuila recuperará la conectividad aérea directa hacia la Ciudad de México con el retorno de la aerolínea Aeroméxico, anunció María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Proyectos Especiales en Coahuila.

“Estamos muy contentos, eh, porque a partir de marzo de 2027, eh, tendremos una nueva aerolínea aquí en nuestra región... Aeroméxico”, confirmó Cepeda Boehringer respecto a los acuerdos alcanzados con la empresa.

La titular de Proyectos Especiales explicó que la nueva ruta contará con una frecuencia AM-PM, orientada a cubrir la alta demanda de los sectores industriales y empresariales que operan en la zona.

“Como ustedes saben, pues esta es una zona muy industrial, es una zona muy ejecutiva, entonces esto también vendrá a dar apoyo a todos aquellos empresarios que vengan de diferentes partes, pues no solamente del país, ¿no?, sino del mundo”, expresó.

Cepeda Boehringer agregó que el servicio operado por Viva Aerobus registra elevados niveles de ocupación, impulsados de forma significativa por la llegada de pasajeros regios que eligen esta opción de traslado.

“Ahorita Viva la verdad es que está siendo un superhitazo, un superexitazo. Pues traemos un porcentaje muy alto de ocupación en los asientos y también nos ha ayudado mucho el tema de que muchos pasajeros son también del estado de Nuevo León”, subrayó.

En este sentido, la funcionaria reafirmó que el objetivo de las rutas es atraer a usuarios del vecino estado ofreciendo trayectos más directos y tiempos de traslado eficientes.

“Ese era nuestro objetivo, captar pasajeros del estado vecino y pues esto se está logrando. ¿Por qué? Pues porque es más cerca, es un aeropuerto con otro sentido, ¿no?, como más ejecutivo”, puntualizó.

Por último, confirmó que los trabajos de remodelación en la infraestructura del aeropuerto registran un avance sostenido para garantizar servicios de vanguardia a los viajeros.

“En cuanto a la remodelación, sí. Estuvimos ahí, ahí va, ahí va, vamos bien. La verdad es que está quedando muy bonito. Igual, es un concepto muy ejecutivo que va a quedar para darle servicio a todos los pasajeros”, concluyó.