Vuelo directo Saltillo-CDMX regresa en 2027 y busca captar al mercado de Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Vuelo directo Saltillo-CDMX regresa en 2027 y busca captar al mercado de Nuevo León
    María Bárbara Cepeda anunció el regreso de Aeroméxico a la Región Sureste de Coahuila. ARCHIVO

La nueva ruta de Aeroméxico y la oferta actual de Viva Aerobus fortalecen la terminal de Ramos Arizpe, atrayendo a pasajeros del estado vecino

A partir de marzo de 2027, la Región Sureste de Coahuila recuperará la conectividad aérea directa hacia la Ciudad de México con el retorno de la aerolínea Aeroméxico, anunció María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Proyectos Especiales en Coahuila.

La funcionaria estatal destacó que la consolidación de este vuelo, sumada a la oferta actual de la terminal, responde a la estrategia de captar a viajeros procedentes de Nuevo León gracias a la cercanía y atención ejecutiva del aeropuerto local.

Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones

“Estamos muy contentos, eh, porque a partir de marzo de 2027, eh, tendremos una nueva aerolínea aquí en nuestra región... Aeroméxico”, confirmó Cepeda Boehringer respecto a los acuerdos alcanzados con la empresa.

La titular de Proyectos Especiales explicó que la nueva ruta contará con una frecuencia AM-PM, orientada a cubrir la alta demanda de los sectores industriales y empresariales que operan en la zona.

“Como ustedes saben, pues esta es una zona muy industrial, es una zona muy ejecutiva, entonces esto también vendrá a dar apoyo a todos aquellos empresarios que vengan de diferentes partes, pues no solamente del país, ¿no?, sino del mundo”, expresó.

Cepeda Boehringer agregó que el servicio operado por Viva Aerobus registra elevados niveles de ocupación, impulsados de forma significativa por la llegada de pasajeros regios que eligen esta opción de traslado.

“Ahorita Viva la verdad es que está siendo un superhitazo, un superexitazo. Pues traemos un porcentaje muy alto de ocupación en los asientos y también nos ha ayudado mucho el tema de que muchos pasajeros son también del estado de Nuevo León”, subrayó.

En este sentido, la funcionaria reafirmó que el objetivo de las rutas es atraer a usuarios del vecino estado ofreciendo trayectos más directos y tiempos de traslado eficientes.

“Ese era nuestro objetivo, captar pasajeros del estado vecino y pues esto se está logrando. ¿Por qué? Pues porque es más cerca, es un aeropuerto con otro sentido, ¿no?, como más ejecutivo”, puntualizó.

Por último, confirmó que los trabajos de remodelación en la infraestructura del aeropuerto registran un avance sostenido para garantizar servicios de vanguardia a los viajeros.

“En cuanto a la remodelación, sí. Estuvimos ahí, ahí va, ahí va, vamos bien. La verdad es que está quedando muy bonito. Igual, es un concepto muy ejecutivo que va a quedar para darle servicio a todos los pasajeros”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vuelos

Localizaciones


CDMX
Coahuila
Nuevo León

Organizaciones


Aeroméxico

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca