Democracia de tianguis

Los forenses de la ciencia política abrieron el cadáver con guantes de látex y concluyeron la democracia no murió, sino la maquillaron. Según el instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, el ciudadano promedio vive con un nivel democrático equivalente al de 1978. Son cuarenta y ocho años en reversa, y nadie tocó el claxon.

Casi una cuarta parte de las naciones atraviesa un proceso de autocratización, y seis de las diez recién incorporadas al club están en Europa y Norteamérica, con Italia, Reino Unido y Estados Unidos entre ellas. Washington extravió por primera vez en más de cinco décadas su condición de democracia liberal, como cantante de karaoke se quedó sin letra a media estrofa. Un análisis del Shanker Institute sobre el informe añade cerca de tres cuartas partes de la humanidad, seis mil millones de personas, habitan autocracias. Seis mil millones de almas bajo el mismo chaperón.

En casa, la función tuvo estreno de gala. El 1 de junio de 2025 se eligieron jueces, magistrados y ministros por voto popular, y el INE estimó una participación de entre 12.57 y 13.32 por ciento. Antes de la jornada, Integralia calculó que cada votante tendría que escoger, en promedio, 51 cargos entre 293 candidaturas. La boleta traía más renglones a un contrato de telefonía y menos claridad de un horóscopo. La presidenta calificó el ejercicio de éxito y aseguró esperaba un porcentaje incluso menor, optimismo de quien pronostica el naufragio y festeja el barco flotara un rato.

Participación Ciudadana en Primera Elección Judicial Fue de 12.57 a 13.32%: Presidenta del INE

Oxfam retrató el otro lado del mostrador. Oor primera vez existen más de tres mil multimillonarios, y los doce primeros acumulan más riqueza a la mitad más pobre del planeta. Cien familias de ese gremio aportaron un récord de 2,600 millones de dólares en la última campaña presidencial estadounidense, y más de la mitad de los mayores conglomerados mediáticos tiene dueño multimillonario. La libertad de prensa ladra, pero con correa de diseñador.

El motel de paso de la participación ciudadana. Entra todo el mundo, la suite se la quedan pocos y a la mayoría le cobran la hora completa por diez minutos de simulacro. En la colonia donde el camión del agua llega por quincena, la casilla se instala puntual, el derecho a elegir jamás se atrasa, el derecho a beber sí. Al pobre le entregan un bolígrafo amarrado con cordón, por si se le antoja fugarse con él. Al rico lo recibe un jet con sala de espera y senador incluido. Al que canjea su sufragio por una despensa lo apodan vendido, y quien adquiere un país por contrato lo condecoran inversionista. El clasismo, esa vieja tía nunca falta a la cena, murmura a las masas no saben decidir, mientras las masas, con la panza vacía, deciden entre el mal olor y el hedor.

Por fin entierren a la democracia participativa, habrá cortejo, discursos y minuto de silencio, pagado a peso de oro por los mismos quienes la dejaron sin pulso. En la plaza mayor se alzará un obelisco de mármol, tallado por manos sin ganar ni el mínimo, y en su base, con letras de bronce reflejarán el sol sobre mil generaciones de olvidados, quedará grabada la sentencia definitiva de este siglo, aquí se votó. Allá se decidió.