Detienen en Acuña a presunto homicida buscado en Nuevo León desde 2020

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Detienen en Acuña a presunto homicida buscado en Nuevo León desde 2020
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre buscado por homicidio calificado en Nuevo León. CORTESÍA

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre las Fiscalías de Coahuila y Nuevo León para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio calificado

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre de 35 años que era buscado por las autoridades de Nuevo León por su presunta participación en un homicidio calificado cometido en 2020 en Monterrey.

La captura se realizó como resultado de un trabajo de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, luego de que se confirmó que el imputado se encontraba oculto en territorio coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/condenan-a-12-anos-de-prision-a-hombre-por-trafico-de-migrantes-en-coahuila-AE22405041

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido, identificado como Junior “N”, no cuenta con domicilio fijo en Ciudad Acuña y tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones señalan que los hechos por los que es requerido ocurrieron en 2020 en la ciudad de Monterrey, donde presuntamente privó de la vida a un hombre utilizando un arma larga. De acuerdo con las indagatorias, el crimen habría derivado de viejas rencillas entre ambos.

Tras su captura, el imputado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente y ser trasladado a Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito que se le imputa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Acuña
Coahuila
Nuevo León

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad
¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?

¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?
¿Quién puede vivir del arte en Saltillo? Agentes culturales exponen la urgencia de mejorar las condiciones para artistas

¿Quién puede vivir del arte en Saltillo? Agentes culturales exponen la urgencia de mejorar las condiciones para artistas
Historiadores consideran como un pecado mortal la pérdida de edificios emblemáticos de la ciudad.

‘Saltillo es una ciudad indolente pero melancólica’
Los envíos estarán sujetos al plan conjunto de acción y se mantendrá una revisión estricta.

Tras más de año y medio, reabrirá EU frontera a ganado mexicano el 24 de agosto
En julio de 2025 fueron asegurados más de 15 millones de litros de huachicol en la Región Sureste de Coahuila.

Saltillo, en la mira de FGR por huachicol: acapara acciones por delitos de hidrocarburos
true

‘Caso Rocky’: el riesgo de los ‘juicios’ en las redes