Detienen en Acuña a presunto homicida buscado en Nuevo León desde 2020

La captura se realizó como resultado de un trabajo de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, luego de que se confirmó que el imputado se encontraba oculto en territorio coahuilense.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre de 35 años que era buscado por las autoridades de Nuevo León por su presunta participación en un homicidio calificado cometido en 2020 en Monterrey.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido, identificado como Junior “N”, no cuenta con domicilio fijo en Ciudad Acuña y tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones señalan que los hechos por los que es requerido ocurrieron en 2020 en la ciudad de Monterrey, donde presuntamente privó de la vida a un hombre utilizando un arma larga. De acuerdo con las indagatorias, el crimen habría derivado de viejas rencillas entre ambos.

Tras su captura, el imputado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente y ser trasladado a Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito que se le imputa.