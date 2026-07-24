Condenan a 12 años de prisión a hombre por tráfico de migrantes en Coahuila

De acuerdo con la dependencia federal, las personas extranjeras fueron localizadas durante una revisión en un puesto militar instalado en la antigua garita del kilómetro 53 de la carretera federal 57, en Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra José “N”, al ser encontrado responsable del delito de tráfico de personas, tras el aseguramiento de 15 migrantes que eran trasladados en un vehículo en Coahuila .

En audiencia de juicio oral, la Fiscalía Federal en Coahuila presentó los elementos de prueba ante el juez de control, quien dictó la sentencia condenatoria e impuso, además, una multa de 7 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGR informó que ninguno de los migrantes contaba con documentación que acreditara su legal estancia en el país. Asimismo, declararon que habían pagado para ser trasladados hacia Estados Unidos.

Tras el aseguramiento, el conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, mientras que el agente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación con base en el Informe Policial Homologado presentado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía reiteró que mantiene acciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas mediante sus canales oficiales.