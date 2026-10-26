Detienen en Ciudad Acuña a presunto feminicida de mujer en Reynosa

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    Detienen en Ciudad Acuña a presunto feminicida de mujer en Reynosa
    Pedro “N” fue detenido en Ciudad Acuña, Coahuila, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Karina, ocurrido en Reynosa. CORTESÍA

Pedro ‘N’ fue capturado mediante un operativo coordinado entre autoridades de Tamaulipas y Coahuila

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un hombre identificado como Pedro “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Karina, de 36 años, fue detenido en Ciudad Acuña, Coahuila, como resultado de las investigaciones realizadas por autoridades de Tamaulipas en coordinación con corporaciones coahuilenses.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada el 24 de octubre de 2026 por elementos de la Policía Investigadora de esa entidad, con apoyo de autoridades de Coahuila.

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De acuerdo con las investigaciones, el crimen habría ocurrido durante la madrugada del 2 de octubre en una vivienda de la colonia Las Delicias, en Reynosa, Tamaulipas.

El cuerpo de Karina fue localizado por sus familiares, quienes acudieron al domicilio ubicado en la calle Blanca después de varios días sin tener noticias de ella.

Al ingresar a la vivienda, percibieron olores fétidos y encontraron el cuerpo envuelto en una cobija, con múltiples huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición.

QUEDA A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Tras su captura, Pedro “N” quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento correspondiente.

La situación jurídica del detenido deberá resolverse conforme al proceso legal, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su probable responsabilidad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 3 de octubre de 2026 en un inmueble ubicado sobre el cruce de las calles Blanca y Torreón, en la colonia Las Delicias.

El caso generó consternación entre habitantes de Reynosa. En tanto, las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen y avanzar en el proceso judicial.

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