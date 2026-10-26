‘Salimos a carretera con el Jesús en la boca’; transportista denuncia inseguridad en México

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    ‘Salimos a carretera con el Jesús en la boca’; transportista denuncia inseguridad en México
    Gerardo Corral, transportista con 30 años de experiencia, denunció la inseguridad que enfrentan los operadores en las carreteras de México. LIDIET MEXICANO

Operadores de tractocamiones denuncian asaltos recurrentes en las carreteras del país y exigen mayor seguridad durante el paro nacional de transportistas

MONCLOVA, COAH.- Con el temor de ser asaltados, perder sus unidades o incluso con el miedo de no regresar a casa junto a sus familias, es como trabajan diariamente los operadores de tractocamiones en las carreteras de México.

Así lo denunció Gerardo Corral, quien participó desde Monclova, Coahuila, en el paro nacional de transportistas para exigir mayor seguridad.

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Con 30 años de experiencia operando tractocamiones, Corral aseguró que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones del gremio, particularmente en carreteras como la federal 57, donde afirmó que los operadores están expuestos a los robos incluso cuando necesitan detenerse para descansar o revisar sus unidades.

“Salimos a carretera con el Jesús en la boca por la inseguridad que hay en carreteras de México”, expresó.

Señaló que los delincuentes aprovechan cualquier parada para acercarse a los conductores, despojarlos de sus pertenencias y llevarse los tractocamiones, una situación que, dijo, ocurre de manera recurrente.

“Es el pan de cada día. Dondequiera que te paras a hacer tus necesidades o a revisar la unidad, ahí llegan, te asaltan y te quitan la unidad”, relató.

$!Desde Monclova, operadores de tractocamiones se sumaron al paro nacional para exigir medidas contra los asaltos.
Desde Monclova, operadores de tractocamiones se sumaron al paro nacional para exigir medidas contra los asaltos. LIDIET MEXICANO

El transportista también cuestionó las condiciones en las que se encuentran algunas carreteras, pues aseguró que el mal estado de las vías complica los recorridos y obliga a los operadores a detenerse en puntos donde pueden quedar expuestos a la delincuencia.

Aunque existen propuestas de contar con paraderos más seguros, consideró que estos espacios no siempre ofrecen la protección necesaria, pues los asaltos continúan ocurriendo incluso cuando los conductores hacen una pausa durante sus viajes.

“Ya está bien difícil viajar; sale uno y no sabe si va a regresar”, lamentó.

Por esta razón, se sumó al paro nacional de transportistas desde Monclova, como parte de las acciones emprendidas por el sector para visibilizar la inseguridad que enfrentan y exigir a las autoridades medidas efectivas para proteger a quienes diariamente recorren las carreteras del país.

Corral sostuvo que el problema va más allá de las pérdidas económicas que representa el robo de una unidad, pues los operadores también arriesgan su integridad física durante los asaltos.

Ante esta situación, insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia carretera y garantizar condiciones de seguridad para los transportistas, quienes salen a trabajar sin tener la certeza de regresar a sus hogares.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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