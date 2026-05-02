Acuña supera los mil millones de pesos en ingresos durante 2025

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    Acuña supera los mil millones de pesos en ingresos durante 2025
    Ingresos municipales y del sistema de agua superaron cifras históricas durante 2025, de acuerdo con el tesorero. CORTESÍA

Recaudación municipal y del sistema de agua reflejan un crecimiento histórico impulsado por el cumplimiento ciudadano

ACUÑA, COAH.- El tesorero municipal de Acuña, Carlos Donato Pérez Reyes, informó que durante 2025 las finanzas del municipio de Acuña y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento registraron un crecimiento histórico.

Detalló que la recaudación municipal superó los mil millones de pesos. En tanto, el sistema de aguas alcanzó alrededor de 313 millones. Señaló que estas cifras reflejan un fortalecimiento financiero sin precedentes.

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“Este resultado se debe principalmente al mayor cumplimiento de la ciudadanía en el pago de sus contribuciones”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, los recursos obtenidos permitieron ampliar el patrimonio municipal. También se destinaron a inversión en obra pública, mejora de equipamiento y fortalecimiento de servicios.

Añadió que parte del presupuesto se canalizó a programas de apoyo para sectores vulnerables. Asimismo, se buscó facilitar el acceso al servicio de agua potable.

Finalmente, Pérez Reyes estimó que en 2026 la tendencia de crecimiento continuará. Consideró que la cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales se ha consolidado entre la comunidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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