En Acuña, 13 personas del Albergue Legado de Corazón concluyen sus estudios básicos

ACUÑA, COAH.- Un total de 13 personas integrantes del Albergue “Legado de Corazón” culminaron sus estudios de educación básica, como parte de una iniciativa impulsada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

De acuerdo con la información proporcionada, de estas 13 personas, dos concluyeron sus estudios de primaria, mientras que 11 lograron graduarse de secundaria. Se trata de la primera generación de este albergue que tiene acceso al programa, el cual busca brindar oportunidades de formación académica a quienes desean continuar con su preparación.

Brenda Martínez Reyes, coordinadora regional del IEEA, mencionó que esta entrega representa un logro importante para los beneficiarios. Destacó que la educación proporciona herramientas fundamentales para superarse, ampliar oportunidades y construir nuevas metas.

Asimismo, señaló que la colaboración con el albergue permitió acercar los servicios educativos y promover la importancia de continuar con la preparación académica entre la población.

PADRINOS Y RECONOCIMIENTOS

En la ceremonia, la coordinadora de la Región Norte del DIF Estatal fungió como madrina de la primera generación de graduados. A través de sus redes sociales, la funcionaria reconoció el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de las y los estudiantes por seguir aprendiendo y construyendo nuevas oportunidades.