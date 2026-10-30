En Acuña, 13 personas del Albergue Legado de Corazón concluyen sus estudios básicos

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    En Acuña, 13 personas del Albergue Legado de Corazón concluyen sus estudios básicos
    Autoridades del IEEA y del DIF Estatal acompañaron a la primera generación de graduados del albergue. REDES SOCIALES

El IEEA entregó certificados de primaria y secundaria a la primera generación de este refugio; autoridades destacaron el esfuerzo de los graduados por continuar su preparación académica

ACUÑA, COAH.- Un total de 13 personas integrantes del Albergue “Legado de Corazón” culminaron sus estudios de educación básica, como parte de una iniciativa impulsada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

De acuerdo con la información proporcionada, de estas 13 personas, dos concluyeron sus estudios de primaria, mientras que 11 lograron graduarse de secundaria. Se trata de la primera generación de este albergue que tiene acceso al programa, el cual busca brindar oportunidades de formación académica a quienes desean continuar con su preparación.

Brenda Martínez Reyes, coordinadora regional del IEEA, mencionó que esta entrega representa un logro importante para los beneficiarios. Destacó que la educación proporciona herramientas fundamentales para superarse, ampliar oportunidades y construir nuevas metas.

Asimismo, señaló que la colaboración con el albergue permitió acercar los servicios educativos y promover la importancia de continuar con la preparación académica entre la población.

PADRINOS Y RECONOCIMIENTOS

En la ceremonia, la coordinadora de la Región Norte del DIF Estatal fungió como madrina de la primera generación de graduados. A través de sus redes sociales, la funcionaria reconoció el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de las y los estudiantes por seguir aprendiendo y construyendo nuevas oportunidades.

$!Integrantes del Albergue Legado de Corazón muestran sus certificados durante la ceremonia de graduación en Ciudad Acuña.
Integrantes del Albergue Legado de Corazón muestran sus certificados durante la ceremonia de graduación en Ciudad Acuña. REDES SOCIALES

Con este tipo de acciones, el IEEA continúa fortaleciendo su trabajo para combatir el rezago educativo en la región mediante la colaboración con organizaciones e instituciones que permiten ampliar el alcance de sus programas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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