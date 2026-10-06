Escalan caso de la pequeña Ema ante el Gobernador y la Fiscalía

Al arribo del mandatario a uno de sus eventos, familiares de la menor lo abordaron al grito de “¡Justicia para Ema!”, para explicarle que existían pendientes dentro del procedimiento iniciado después de la tragedia.

ACUÑA, COAH.- Familiares de la pequeña Ema exigieron avances en el caso del accidente vial que le costó la vida en julio pasado y llevaron personalmente su reclamo ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante la gira que realizó este martes por Ciudad Acuña .

La familia había sido recibida minutos por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte II, Francisco Rodríguez Carranco, ante quien expuso que la persona involucrada no se había presentado para atender compromisos relacionados con el expediente.

El funcionario atendió personalmente a los familiares y ofreció mantener el seguimiento institucional del caso conforme a las actuaciones correspondientes.

La muerte de Ema ocurrió durante los primeros minutos del 14 de julio, luego de un accidente registrado sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros. La menor viajaba en una motocicleta Vento acompañada de sus padres cuando la unidad fue impactada por un automóvil Ford Focus conducido por Carlos Ulises “N”, entonces de 23 años.

A consecuencia del choque, Ema salió proyectada y sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Su madre resultó lesionada.

Después del percance, el conductor del automóvil fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones para determinar responsabilidades por el accidente.

Desde entonces, el expediente permanece bajo seguimiento de la Fiscalía. La nueva comparecencia de la familia ocurre ante su intención de conocer qué actuaciones continúan pendientes y exigir que los compromisos relacionados con el caso sean atendidos.

Durante el diálogo con el Gobernador, una de las familiares señaló que un acuerdo había sido incumplido apenas un día antes y aseguró que la persona involucrada en el accidente no se había presentado para atender los compromisos establecidos.

Jiménez Salinas pidió a integrantes de su equipo permanecer con la familia para revisar el caso y dio instrucciones para encontrar una salida.

El Gobernador explicó además a los familiares que serían atendidos por personal vinculado directamente con su administración y les ofreció intervenir para destrabar el asunto.

“Vamos a llegar a una solución y ahorita antes de que me vaya platicamos la solución”, señaló Jiménez Salinas antes de su acto público.