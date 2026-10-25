Bustamante: Hablando del paraíso

El festival inició con la segunda parte del hermanamiento de la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, con Bustamante, ambos con raíces tlaxcaltecas. La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Teatro Lucy Herrera, que honra la memoria de la primera presidenta municipal de izquierda en México, donde se reunieron los integrantes de ambos cabildos; los munícipes, tanto el ingeniero Héctor García García como el médico Mario Reséndez Garza, ofrecieron palabras fraternales.

Existen paraísos terrenales; uno de ellos es, sin lugar a dudas, Bustamante, Nuevo León, donde desde el viernes 23 hasta hoy domingo 25 de octubre se desarrolla el Festival de la Tierra y el Cosmos en su décima edición.

Luego de la ceremonia, los cabildos participaron en una ceremonia indígena de la mayor importancia para los pueblos originarios de Mesoamérica. Bajo la guía de autoridades religiosas tradicionales, los presentes participaron en la Danza de Xochipitzahua, la cual fue ejecutada por el grupo “Huitzilin Tlanestia”. Lo interesante del acto, que se desarrolló en la Plaza de Armas de Bustamante, es que incluyó un ritual de purificación, limpia y enfloramiento de los alcaldes, síndicos y regidores presentes, así como de la doctora Lorena Gudiño, coordinadora de la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático del organismo de cooperación alemán GIZ.

A cada participante se le impuso un collar y una diadema de flores. A los alcaldes se les dotó de un elemento ritual que se coloca en el cuello, denominado xochiyugo, el cual tiene un enorme significado, pues sólo se concede a líderes. También se les entregó en mano un xochimapal (una cruz de mando de carrizo y flores de cempasúchil). El programa artístico, que trae una embajada cultural de la Sierra Norte de Puebla, incluye danzas de huapango con música en vivo, bailes tradicionales de la flor y de voladores.

Bustamante es la genuina población hermana de Saltillo, Coahuila; cuenta con 32 kilómetros de acequias, un cañón de tiempos jurásicos con longitud aproximada de 10 kilómetros, unas grutas de clase mundial, más de 200 mil nogales, una gastronomía propia, tres museos y un pan sin igual. El Festival de la Tierra y el Cosmos ha integrado actividades culturales en las que curanderos, cocineras tradicionales, así como músicos y danzantes nahuas, totonacos y otomíes de la Sierra Norte de Puebla, han mostrado sus talentos artísticos. Estas actividades han tenido como sedes el Museo de la Memoria, el Centro Biocultural y Acción Climática “Alberto Santos González”, el Templo de San Miguel Arcángel y la Casa del Cronista.