Acuña se mantiene sin casos de dengue y rickettsia: Salud Coahuila

ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que el municipio de Acuña registra saldo blanco en casos de dengue y rickettsiosis, resultado de la intensificación de brigadas de fumigación, descacharrización y aplicación de larvicidas en diversas colonias.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, destacó que la campaña “Patio Limpio” y la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio han sido fundamentales para eliminar los criaderos de mosquitos.