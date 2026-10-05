Acuña se mantiene sin casos de dengue y rickettsia: Salud Coahuila
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Acuña y los municipios de la Jurisdicción Sanitaria 02 mantienen saldo blanco en dengue y rickettsiosis, pese a las lluvias recientes
ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que el municipio de Acuña registra saldo blanco en casos de dengue y rickettsiosis, resultado de la intensificación de brigadas de fumigación, descacharrización y aplicación de larvicidas en diversas colonias.
El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, destacó que la campaña “Patio Limpio” y la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio han sido fundamentales para eliminar los criaderos de mosquitos.
“Durante la temporada de lluvias, reforzamos las acciones preventivas en todos los municipios para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue y prevenir brotes de rickettsia”, señaló el funcionario.
Aguirre Vázquez agregó que este saldo blanco se extiende a toda la Jurisdicción Sanitaria 02, que incluye a los municipios de Zaragoza, Morelos y Jiménez, a pesar de las precipitaciones recientes.
Finalmente, el secretario exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo a sus mascotas vacunadas y desparasitadas para prevenir la rickettsiosis, y recomendó acudir al médico de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos o debilidad general.