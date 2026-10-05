Acuña se mantiene sin casos de dengue y rickettsia: Salud Coahuila

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    Acuña se mantiene sin casos de dengue y rickettsia: Salud Coahuila
    La acumulación de agua favorece la reproducción de mosquitos, por lo que se recomienda eliminar posibles criaderos en patios y viviendas. ARCHIVO

Acuña y los municipios de la Jurisdicción Sanitaria 02 mantienen saldo blanco en dengue y rickettsiosis, pese a las lluvias recientes

ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que el municipio de Acuña registra saldo blanco en casos de dengue y rickettsiosis, resultado de la intensificación de brigadas de fumigación, descacharrización y aplicación de larvicidas en diversas colonias.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, destacó que la campaña “Patio Limpio” y la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio han sido fundamentales para eliminar los criaderos de mosquitos.

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“Durante la temporada de lluvias, reforzamos las acciones preventivas en todos los municipios para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue y prevenir brotes de rickettsia”, señaló el funcionario.

Aguirre Vázquez agregó que este saldo blanco se extiende a toda la Jurisdicción Sanitaria 02, que incluye a los municipios de Zaragoza, Morelos y Jiménez, a pesar de las precipitaciones recientes.

Finalmente, el secretario exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo a sus mascotas vacunadas y desparasitadas para prevenir la rickettsiosis, y recomendó acudir al médico de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos o debilidad general.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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