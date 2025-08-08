Fallece joven embarazada de 22 años poco después de ser dada de alta en Acuña

ACUÑA, COAH.- Una joven de 22 años fue encontrada sin vida ayer jueves en su vivienda de la colonia Santa Teresa, en Acuña. Gabriela ¨N¨, quien cursaba un embarazo de aproximadamente 13 semanas y media, falleció en circunstancias que aún se investigan.

El reporte oficial indica que las autoridades, incluyendo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y servicios de emergencia, llegaron al domicilio ubicado sobre la calle Río Bravo tras recibir el llamado de la madre de la víctima, María Luisa ¨N¨, de 44 años.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Revivir’ al gas shale será una oportunidad para Coahuila: expertos

La mujer relató que su hija había sido dada de alta apenas el pasado lunes 4 de agosto de la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue atendida por síntomas relacionados con deshidratación.

La mañana del jueves, alrededor de las 8:00 horas, la madre le llevó el desayuno a Gabriela, quien se encontraba en reposo. Sin embargo, aproximadamente a las 9:30 horas, al intentar levantarla, María Luisa notó que su hija no reaccionaba y que ya no presentaba signos vitales.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar, sin que se pudiera revertir la situación pese a los esfuerzos. Por ahora, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar la causa exacta del deceso, aunque se presume que podría estar vinculada con complicaciones médicas derivadas de su embarazo y su estado de salud previo.

El caso ha generado preocupación en la comunidad, dado que la víctima era una mujer joven y el fallecimiento ocurrió poco tiempo después de haber recibido atención médica. Se espera que los resultados de la necropsia aporten mayor claridad sobre las circunstancias que llevaron a este lamentable desenlace.

(Con información de medios locales)