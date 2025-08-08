‘Revivir’ al gas shale será una oportunidad para Coahuila: expertos

La explotación de los yacimientos de gas shale contemplada en el Plan Estratégico de Pemex para Coahuila representa una oportunidad para el estado y un paso importante para que el país reduzca su dependencia energética de Estados Unidos, coincidieron Luis Olivares Martínez y Rogelio Montemayor Seguy.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que este tipo de proyectos siempre serán una oportunidad para Coahuila, ya que es uno de los principales territorios donde existen reservas de gas shale. Afirmó que el gobierno estatal permanecerá atento y en comunicación con la Federación para conocer qué apertura habrá hacia estas nuevas fuentes de energía.

Agregó que existen proyectos pendientes que podrían reactivarse, aunque, antes de tomar decisiones, será necesario conocer la postura del Gobierno Federal, así como los alcances y cupos de su plan.

Olivares Martínez destacó que los municipios del norte, en particular los de la Región Carbonífera, serían los más beneficiados, pues están estrechamente conectados con Texas y forman parte de una cuenca clave en las reservas de gas shale de Norteamérica. “Ojalá la voluntad del Gobierno Federal permita detonar estos nuevos proyectos”, expresó.