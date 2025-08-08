‘Revivir’ al gas shale será una oportunidad para Coahuila: expertos
Luis Olivares, secretario de Economía del Estado, y Rogelio Montemayor, ex titular del Clúster de Energía, destacan la importancia que tendría este energético
La explotación de los yacimientos de gas shale contemplada en el Plan Estratégico de Pemex para Coahuila representa una oportunidad para el estado y un paso importante para que el país reduzca su dependencia energética de Estados Unidos, coincidieron Luis Olivares Martínez y Rogelio Montemayor Seguy.
El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que este tipo de proyectos siempre serán una oportunidad para Coahuila, ya que es uno de los principales territorios donde existen reservas de gas shale. Afirmó que el gobierno estatal permanecerá atento y en comunicación con la Federación para conocer qué apertura habrá hacia estas nuevas fuentes de energía.
Agregó que existen proyectos pendientes que podrían reactivarse, aunque, antes de tomar decisiones, será necesario conocer la postura del Gobierno Federal, así como los alcances y cupos de su plan.
Olivares Martínez destacó que los municipios del norte, en particular los de la Región Carbonífera, serían los más beneficiados, pues están estrechamente conectados con Texas y forman parte de una cuenca clave en las reservas de gas shale de Norteamérica. “Ojalá la voluntad del Gobierno Federal permita detonar estos nuevos proyectos”, expresó.
PERMITIRÁ REDUCIR DEPENDENCIA ENERGÉTICA: MONTEMAYOR
Por su parte, Rogelio Montemayor Seguy, expresidente del Clúster de Energía, calificó como positiva la inclusión de la explotación de yacimientos de gas shale en el Plan Estratégico de Pemex y confió en que pronto se concrete.
Recordó que, desde 2014, el Clúster de Energía en Coahuila realizó diversos estudios para prever el impacto y las necesidades en materia de infraestructura, proveeduría, capacitación técnica y profesional, así como las implicaciones medioambientales que tendría la explotación de hidrocarburos en el estado, particularmente en las cuencas de Sabinas–Burro Picachos y Burgos.
“Creo que el desarrollo de este plan sería un paso importante para reducir la dependencia energética de Estados Unidos. Confío en que sí se lleve a cabo y no quede solo en papel”, subrayó.