Fuga de gas provoca cierres y moviliza a cuerpos de emergencia en Acuña

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    Fuga de gas provoca cierres y moviliza a cuerpos de emergencia en Acuña
    Protección Civil pidió a ciudadanos y automovilistas mantenerse alejados y utilizar rutas alternas mientras continúe la contingencia, en Acuña, Coahuila. CORTESÍA

Las autoridades mantienen vigilancia en el área mientras se realizan trabajos para controlar la situación y determinar cuándo será seguro reabrir las vialidades

ACUÑA, COAH.- Una fuga de gas reportada por una empresa del sector provocó la tarde de este lunes la movilización de cuerpos de emergencia y el cierre preventivo de varias vialidades en Acuña, Coahuila, donde las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población.

La alerta fue difundida a través del muro del alcalde Emilio De Hoyos, donde se informó que, ante la contingencia, se restringió totalmente el paso de vehículos y peatones en diferentes puntos de la ciudad.

Mientras tanto, se mantiene el llamado a la población para atender las indicaciones de Protección Civil, evitar circular por las zonas cerradas y mantenerse informada mediante los canales oficiales del municipio.

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De acuerdo con la información publicada, los cierres comprenden la calle Iturbide y el Eje Central Evaristo Pérez Arreola, desde el sector de El Chaparral, además de tramos del bulevar Emilio Mendoza Cisneros.

La zona de seguridad incluye también el sector de gasolineras y Walmart, donde se mantienen restricciones mientras los cuerpos de emergencia realizan las labores correspondientes.

En el aviso difundido en el muro del Alcalde se pidió a la ciudadanía no acercarse ni intentar ingresar al área delimitada, además de utilizar rutas alternas para evitar quedar atrapados en los puntos donde se mantiene el cierre.

Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y otros cuerpos de emergencia participan en el operativo, mientras se mantiene acordonada la zona hasta que existan condiciones consideradas seguras.

La contingencia fue reportada inicialmente por una empresa del sector alrededor de las 15:00 horas, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente detalles sobre el origen exacto de la fuga, el tipo de instalación involucrada o la cantidad de gas que pudiera haberse liberado.

$!los cierres comprenden la calle Iturbide y el libramiento José de las Fuentes, además de tramos del bulevar Emilio Mendoza Cisneros.
los cierres comprenden la calle Iturbide y el libramiento José de las Fuentes, además de tramos del bulevar Emilio Mendoza Cisneros. CORTESÍA

Tampoco se ha informado, hasta esta actualización, sobre personas lesionadas o intoxicadas a consecuencia del incidente.

La principal recomendación para los habitantes es mantenerse alejados del perímetro establecido y evitar cualquier intento de acercamiento, debido a los riesgos que pudiera representar una fuga de este tipo.

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Las autoridades municipales señalaron que continuarán proporcionando información conforme avance el operativo y se determine cuándo podrán retirarse las restricciones.

Mientras tanto, se mantiene el llamado a la población para atender las indicaciones de Protección Civil, evitar circular por las zonas cerradas y mantenerse informada mediante los canales oficiales del municipio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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