Oposición exige aclarar ‘cónclave’ de ‘Andy’ y Gonzalo López Beltrán

CDMX.- Legisladores de la Cámara de Diputados señalaron que debido a las acusaciones en su contra, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán deben aclarar el cónclave que realizaron la semana pasada, a la que asistieron Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia, y los empresarios José Cuervo, Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño. También refirieron que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que debe determinar si existe un delito que perseguir, derivado de las diversas acusaciones que existen en contra de los hijos del expresidente López Obrador.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que se aclaren los motivos de la reunión realizada el pasado 24 de agosto, en el restaurante Magazzino, de la colonia Condesa, como dio a conocer hoy el periodista Héctor de Mauleón. “Es una reunión que tendrá que ser aclarada por cada uno de sus integrantes, y que el pueblo de México decida, evidentemente, estamos ante una exigencia nacional de transparencia, de rendición de cuentas, de posiciones claras y públicas, y sobre todo de probidad de honorabilidad. Cada legislador, cada político con o sin cargo es responsable de las decisiones que toma, y de la imagen que da para el partido que representa, y eso claramente lo viven estos políticos”, comentó en entrevista.

MONREAL ASEGURÓ QUE “POLÍTICAMENTE ES NORMAL QUE ESTO SUCEDA” Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró “políticamente es normal que esto suceda”, y que es la FGR la que debe determinar si las acusaciones en contra de los hijos de López Obrador son ciertas. “Respecto de los hijos del expresidente López Obrador, una conversación, una reunión es normal. En caso de que haya elementos, como lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, la Fiscalía General de la República es la única responsable de precisar cualquier tipo de conducta indebida, antijurídica o que se enmarque en la conducta antisocial. Imagínese que todo mundo que nos reunamos seamos investigados. Yo no soy Ministerio Público ni quiero hacerle al Torquemada, al acusador a priori”, dijo.Para Federico Döring, diputado del PAN, el cónclave entre los hermanos López Beltrán, Daniel Asaf y empresarios confirma la existencia de un modus operandi para traficar contratos. En entrevista, el congresista criticó también el consumo de una botella de vino que supera el costo de 20 mil pesos, y llamó a Andrés Manuel y a Gonzalo, “Los juniors del bienestar”.

“El cónclave de los Juniors del Bienestar confirma que operan como buchones, bebiendo vinos de más de veinte mil pesos, padroteando a los empresarios de México para luego traficarles favores, y siguen viviendo como rémoras del presupuesto, padroteando y traficando contratos en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Son unos buenos para nada que solo hicieron las grandes obras anterior para enriquecerse y robarse nuestros impuestos, y siguen siendo los juniors que padrotean los gobiernos de Morena y los impuestos”, aseguró. CÓNCLAVE DE ANDY Y GONZALO CONFIRMA REPARTICIÓN DE NEGOCIOS: PRI El cónclave confirma la existencia de un grupo dirigido por los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para hacer negocios al amparo del poder, afirmaron legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, aseguró que las imágenes de esa reunión, publicadas por el diario “El Universal”, demuestran que “hay cinismo, hay arrogancia, no hay vergüenza, y es de veras triste y lamentable”.

“Ahí están las pruebas, pruebas, pruebas. Andy es ambicioso y pendejo. ¿Cómo hace eso que prueba completamente todas las versiones? Es absolutamente torpe, porque además con esa reunión está probando toda la relación que existe entre él y todos estos contratos y todos estos abusos desde el poder, usando sus influencias que hizo con muchos empresarios”. “Si tuviera el apoyo de la presidenta Sheinbaum a lo mejor estaría en un lugar más privado haciendo sus reuniones. Me parece absurdo de verdad, nos habla mucho la reunión que no tiene audio, dice muchas cosas, nos confirma muchas cosas, desafortunadamente confirma lo que todo este tiempo se ha venido planteando: es un personaje que abusó de su posición para repartir negocios”, enfatizó.Carolina Viggiano recordó que el expresidente López Obrador y su familia dijeron que iban a purificar la vida pública y han hecho exactamente lo contrario. Señaló que Andy no puede entender, porque esa es su forma de ser. “Ahora sí que es su ‘modus operandy’, o sea, no puede negar su esencia, es exactamente lo que es, si hiciera lo contrario estaría fingiendo y ni siquiera está dispuesto a eso. Yo creo que está desesperado y no sé qué está esperando la presidenta, pues las pruebas son evidentes para cualquier mortal, para cualquier persona”, sostuvo. “EN ESA MESA SOLAMENTE FALTÓ AMÍLCAR OLÁN”: AÑORVE BAÑOS Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, al referirse al cónclave del pasado 24 de agosto en un restaurante de la colonia Condesa, afirmó que “en esa mesa solamente faltó Amílcar Olán”, quien ha hecho negocios multimillonarios con las megaobras de la 4T. Consideró que esa reunión refleja nerviosismo, porque los hijos de López Obrador y sus socios “saben perfectamente bien que el tema del huachicol fiscal ya está desbordado, a pesar de que el mismo gobierno quiso contenerlo; saben que la llegada del excontraalmirante Fernando Farías es un indicador para que siga insistiendo y comparezca -aunque no lo encuentre el gobierno- el exsecretario de Marina Rafael Ojeda.

“Y saben ellos que la lumbre ya le llegó a los aparejos, o sea, deben de estar bastante nerviosos para hacer ese cónclave y por supuesto que este es el indicio de todos los grandes negocios que hicieron bajo el amparo de su papá Andrés Manuel López Obrador, ese es un indicador que no lo pueden ocultar, al final de cuentas ahí están los resultados. Aunque el gobierno trate de detener las investigaciones todos los caminos llevan a Andy López Beltrán, en la referencia a los grandes negocios que se hicieron al amparo de su papá”, recalcó. El senador Añorve Baños dijo que el lema de “primero los pobres”, ahora es “sálvese quien pueda”, y “por eso Amílcar Olán ya vive en Suiza, ahí están los hermanos metidos en los negocios y por supuesto que eso de separar el poder político del económico, entre otros de los discursos de la 4T, quedó atrás”. Además, advirtió que cerrar un restaurante para ellos y descorchar botellas de vino caro “son desplantes, son despilfarro, pero mira, eso rompe su narrativa, simple y sencillamente recuerda que el papá y ellos decían que se vivía con 200 pesos y un par de zapatos. Entonces, ¿dónde quedó esa narrativa?, ya eso quedó atrás, ellos ya viven con una buena botella de vino, con empresarios, cerrando restaurantes, con dispositivos de seguridad y es realmente algo que la misma 4T ya no puede detener en términos de discurso”.

Afirmó que la 4T vive una triste realidad con “la caída libre de Morena en las preferencias electorales, su tlatoani escondido y los hijos derrochando los recursos que hicieron en los grandes negocios del sexenio de su papá”.