Guardia Nacional y Ejército decomisan narcóticos en la frontera de Acuña

ACUÑA, COAH.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron droga y un inmueble en el municipio de Acuña, como resultado de un operativo conjunto realizado en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de enero, cuando personal de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, ejecutó una orden técnica de investigación en la zona fronteriza. La intervención permitió localizar y confiscar diversos indicios vinculados con presuntas actividades ilícitas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la XI Región Militar y la 47/a Zona Militar, durante el operativo se incautaron un inmueble, 13 kilogramos de mariguana, 340 gramos de metanfetamina y una báscula gramera, artículos comúnmente utilizados para la distribución de narcóticos.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán la carpeta de investigación correspondiente y determinarán la situación jurídica conforme a la ley.

Las instituciones federales subrayaron que el operativo se llevó a cabo con estricto apego al estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, garantizando la legalidad del procedimiento y la protección de las libertades individuales.

Asimismo, destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del Gobierno Federal para combatir la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en los municipios del norte del país.

Finalmente, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para preservar la paz, el orden y la seguridad de la población en Coahuila.