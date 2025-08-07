Hallan sin vida a empleado en planta de aguas residuales de Simas Acuña

Acuña
/ 7 agosto 2025
    Hallan sin vida a empleado en planta de aguas residuales de Simas Acuña
    Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo durante la noche del miércoles. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El cuerpo fue enviado al Semefo para esclarecer si la causa de muerte fue accidental, médica o por otro motivo

ACUÑA, COAH.- Un trabajador de la planta tratadora de aguas residuales del SIMAS fue encontrado sin vida la noche del miércoles, al interior de una de las fosas de aguas negras del complejo ubicado a un costado del parque Braulio Fernández Aguirre, en Acuña.

El hallazgo fue realizado por un compañero del sistema operador del agua, identificado como Javier ¨N¨, quien reportó el incidente cerca de las 22:00 horas. Según su testimonio, al ingresar a las instalaciones para iniciar su turno, notó la ausencia de un compañero del segundo turno, lo que le pareció inusual.

Al hacer un recorrido por las instalaciones, Javier encontró el vehículo del trabajador estacionado, pero sin rastro de él. Fue durante esta búsqueda que descubrió un cuerpo flotando en uno de los embalses de aguas negras.

Tras dar aviso a las autoridades, agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones. La persona fallecida fue identificada como Ricardo ¨N¨, empleado de la planta, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Peritos forenses realizaron el levantamiento del cadáver para practicarle la necropsia correspondiente, con el fin de establecer las causas exactas de la muerte. Hasta el momento, no se ha determinado si el fallecimiento fue consecuencia de un accidente laboral, una caída por descuido o una posible afección médica que derivara en su caída al agua.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y será el resultado de los estudios médicos lo que permita aclarar si hubo o no indicios de violencia.

(Con información de medios locales)

Temas


Fallecimiento
Hallazgo

Localizaciones


Acuña

