Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa
El Estado supera el promedio nacional de vehículos por cada 100 viviendas, posicionándose entre los líderes
Coahuila se posicionó como el sexto estado con más automóviles por cada 100 viviendas a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los datos del organismo, por cada 100 hogares coahuilenses hay en promedio 56.3 automóviles, cifra que coloca a la entidad por encima del promedio nacional, que es de 41.2 unidades por cada 100 viviendas. Esto representa una diferencia de 15.1 vehículos más respecto al promedio del país.
La ENIGH, que se publica cada dos años, también muestra un crecimiento sostenido en la tenencia de automóviles en los hogares del estado. En 2016, Coahuila reportaba 42.3 autos por cada 100 viviendas; en 2018 la cifra aumentó a 48.5; en 2020 subió a 49.8; en 2022 llegó a 53, y en 2024 alcanzó los actuales 56.3.
En términos absolutos, el parque vehicular en Coahuila se incrementó de 285 mil 536 automóviles en 2016 a 467 mil 980 en 2024, lo que representa casi 200 mil unidades nuevas en circulación.
Coahuila solo es superado por cinco estados en cuanto a vehículos por vivienda: Baja California, que encabeza la lista con 76.3 autos por cada 100 hogares; Chihuahua con 63.9; Baja California Sur con 61.6; Aguascalientes con 60.7 y Sonora con 58.8.
Aunque el automóvil es el medio de transporte más común en los hogares coahuilenses, la encuesta también considera otros vehículos como camionetas, motocicletas y bicicletas.
Según el Inegi, por cada 100 viviendas en Coahuila hay: 31.4 camionetas cerradas o con cabina, 17.5 camionetas con caja, 9 motocicletas y 4.5 bicicletas.
A nivel nacional, el automóvil es también el vehículo predominante en la mayoría de los estados. Sin embargo, hay excepciones como Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Guerrero, donde la motocicleta o motoneta supera en presencia al automóvil. Destaca además el caso de Guanajuato, donde la bicicleta es el medio de transporte más común, con 37.8 unidades por cada 100 viviendas, ligeramente por encima de los 37.5 automóviles registrados.