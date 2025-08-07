$!Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa

Coahuila se posicionó como el sexto estado con más automóviles por cada 100 viviendas a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los datos del organismo, por cada 100 hogares coahuilenses hay en promedio 56.3 automóviles, cifra que coloca a la entidad por encima del promedio nacional, que es de 41.2 unidades por cada 100 viviendas. Esto representa una diferencia de 15.1 vehículos más respecto al promedio del país.

La ENIGH, que se publica cada dos años, también muestra un crecimiento sostenido en la tenencia de automóviles en los hogares del estado. En 2016, Coahuila reportaba 42.3 autos por cada 100 viviendas; en 2018 la cifra aumentó a 48.5; en 2020 subió a 49.8; en 2022 llegó a 53, y en 2024 alcanzó los actuales 56.3.

En términos absolutos, el parque vehicular en Coahuila se incrementó de 285 mil 536 automóviles en 2016 a 467 mil 980 en 2024, lo que representa casi 200 mil unidades nuevas en circulación.