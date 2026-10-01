Hallan sin vida a hombre en vecindad de la colonia Porvenir en Acuña

ACUÑA, COAH.— La ausencia de un vecino durante varios días y los olores provenientes de su habitación alertaron a habitantes de una vecindad en la colonia Porvenir, en Acuña, Coahuila, donde fue localizado sin vida Raymundo Mondragón Alegría, de 56 años. El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves 1 de octubre en unos antiguos departamentos ubicados en el cruce de las calles Melchor Múzquiz y 5 de Mayo. El cuerpo se encontraba dentro de uno de los cuartos y presentaba signos de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos habían notado que el hombre llevaba varios días sin ser visto. Al percibir olores inusuales procedentes del inmueble, dieron aviso para solicitar la presencia de las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar. Tras confirmar la presencia de una persona fallecida, acordonaron el área para permitir el desarrollo de las diligencias. Personas cercanas al sitio señalaron que en el departamento solía quedarse un hombre al que conocían como “Mundo”. Durante la intervención de los investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado se estableció su identidad como Raymundo Mondragón Alegría. El cuerpo fue trasladado al Departamento de Servicios Periciales, donde se realizará la necropsia de ley. El estudio permitirá determinar la causa del fallecimiento y aportar información para esclarecer lo ocurrido dentro de la habitación.

Hasta el momento de los reportes consultados no se había difundido el resultado de ese examen. Por ello, no existe una causa de muerte confirmada que permita atribuir el deceso a una enfermedad, un accidente o una agresión. Aunque los vecinos señalaron que tenían varios días sin verlo, ese antecedente no establece por sí mismo cuándo falleció. La investigación deberá precisar las circunstancias del caso a partir de las diligencias y los resultados periciales.

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