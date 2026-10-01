Halcones vuelve a casa para enfrentar a Correcaminos en la Jornada 5

Después de suma más puntos de Ramos Arizpe en el Clásico coahuilense, los Halcones de Saltillo volverán a casa este viernes para enfrentar a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Jornada 5 del Grupo 17 de la Liga TDP MX. El encuentro está programado para las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Universitaria de la UAdeC, conocida como Zincamex, donde el conjunto saltillense buscará prolongar su buen inicio de torneo y mantenerse en la cima de la clasificación.

Halcones llega a este compromiso como líder general del grupo con 11 puntos. El equipo comenzó la campaña con tres victorias consecutivas y sumó después dos unidades en su visita a los T-Rex de Ramos Arizpe, donde empató 1-1 durante los 90 minutos y posteriormente ganó 5-4 en la tanda de penales para quedarse con el punto extra. Ese resultado permitió a los dirigidos por su cuerpo técnico conservar el primer puesto y mantener una racha positiva en el arranque del campeonato.

Antes del clásico, los saltillenses habían vencido 2-1 a Guerreros de Reynosa, 4-1 a San Pedro 7-10 FC y 1-0 al Club Calor de Durango. En esos cuatro compromisos han mostrado capacidad para resolver tanto partidos cerrados como encuentros con mayor producción ofensiva. Ahora la prueba será Correcaminos, un rival que llegará a Saltillo después de recomponer el camino tras un inicio complicado. El conjunto tamaulipeco comenzó el torneo con una derrota ante CF Cadereyta, pero posteriormente consiguió resultados favorables. En la Jornada 3 derrotó como visitante 2-1 a Real San Cosme y en su presentación más reciente superó 1-0 a Fut-Car, con una anotación temprana de su capitán Franco Cisneros. Con esa recuperación, Correcaminos buscará dar otro paso en su intento por acercarse a los primeros lugares, ahora frente a unos Halcones que tendrán nuevamente el respaldo de su afición. Para Saltillo, el partido también representa la oportunidad de mantener la fortaleza en casa y darle continuidad al arranque que los tiene en el liderato. Después de disputar el clásico fuera de territorio saltillense, el equipo regresará al llamado “Nido” para buscar tres puntos que le permitan seguir en la parte alta.

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El encuentro tendrá lugar este viernes 2 de octubre a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Universitaria de la UAdeC. Los boletos ya están disponibles y los aficionados pueden solicitar información y adquirirlos a través del teléfono 844 531 7168. Halcones y Correcaminos pondrán en juego algo más que tres puntos: los locales intentarán conservar el liderato y su paso positivo, mientras el cuadro tamaulipeco buscará continuar con la recuperación que inició en las últimas jornadas.