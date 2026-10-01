POLITICÓN: Tony Flores regresa al Congreso de Coahuila; ahora falta que asista a las sesiones

I. SEGUNDO TERCIO La presidenta Claudia Sheinbaum arranca hoy su tercer año de Gobierno. Ha agotado ya el primer tercio de su mandato y, en el plano político, se encamina hacia la primera gran evaluación ciudadana de su gobierno: las elecciones intermedias de 2027. Nadie le regatea a la primera mujer en ocupar la Silla del Águila que ha mostrado habilidad y temple para ejercer el poder desde una posición que, en más de dos siglos de historia, solamente había sido ocupada por hombres. Las encuestas le reconocen una popularidad sólida en lo personal, aunque muestran insatisfacción por parte de la ciudadanía en diversos rubros de su gobierno. II. BALANCE El influyente periódico El País le ha reconocido, en un editorial publicado en la semana, poseer “templanza, método y capacidad política”. Dentro y fuera del país se reconoce igualmente que su prueba más dura ha sido lidiar con Donald Trump y que lo ha hecho bien. El balance del primer tercio es positivo, pero también se espera que sea el cimiento para consolidar la construcción de su legado y enfrentar la que, todo indica, será su prueba de fuego de aquí al final: administrar los crecientes negativos de su partido.

III. MOSTRANDO MÚSCULO El alcalde tricolor Adrián de la Garza presentó ayer su segundo informe de gobierno en un evento que envió, sobre todo, señales de carácter político, en un momento en el cual la disputa por la gubernatura de Nuevo León se encuentra en plena ebullición. Y es que al regiomontano lo arropó no solamente la dirigencia nacional de su partido, sino, sobre todo, un importante número de figuras del panismo como el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala; así como Santiago Creel, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez y el exgobernador neoleonés Fernando Canales Clariond. En el evento también se hizo presente el alcalde saltillense Javier Díaz. IV. ¿MORDERÁ EL ANZUELO? Pocos dudan que, así como el partido de moda ha decidido repetir con Clara Luz Flores como su abanderada en Nuevo León, el tricolor volverá a postular a De la Garza como candidato a la gubernatura. La incógnita es si esta vez, a diferencia de hace seis años, el PAN de Jorge Romero Herrera sumará los colores de su partido a la candidatura priista. La presencia de tantas figuras albiazules en el evento de anoche deja clara la postura de la base. ¿Los escucharán en la sede nacional de su partido?

V. VUELVE TONY La Sala Superior corrigió por unanimidad la interpretación que mantuvo a Antonio “Tony” Flores fuera del Congreso. La suplencia de Fernando Rodríguez correspondía al receso de julio y agosto; no podía extenderse al periodo ordinario iniciado en septiembre. El fallo no convierte en justificadas las ausencias de Flores ni borra el espectáculo judicial de los últimos meses: simplemente establece que ya puede reincorporarse. Ahora la Junta de Gobierno, que encabeza Luz Elena Morales, tendrá que procesar el regreso sin inventar una interpretación adicional. Tony recuperó la curul; falta saber si también recuperará el gusto por asistir a las sesiones. VI. LÍMITES AL PODER El caso de Tony Flores deja una conclusión: mantenerlo fuera fue excesivo. La decisión surgió en el Congreso, pasó por el Tribunal Electoral local y se prolongó en la Sala Regional, hasta que la Sala Superior corrigió sus alcances. Esto confirma cómo el poder trata siempre de ampliar su influencia y, en este caso, avanzó hasta donde sus correas de transmisión se lo permitieron. El caso sirve para recordar que la autonomía institucional no es adorno para charlas entre cuates, sino condición para construir contrapesos reales.

VII. SEGUNDO SACRIFICIO Óscar Daniel Rodríguez volvió a fracasar ayer en su intento de designar a la persona titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión del IEC. Su segunda propuesta, Carlos Alberto Macario Hernández, coordinador operativo de la Junta Local del INE en Veracruz, obtuvo cuatro votos; Patricia González y Madeleyne Figueroa votaron en contra. Óscar lo sabía: no tenía los cinco respaldos y aun así mandó la propuesta. Macario fue el segundo sacrificado para agotar el trámite. Ahora, el Presidente Provisional podrá nombrar directamente a un encargado hasta por un año, sin el consenso que no supo construir. La próxima presidencia, sin embargo, podrá abrir otra convocatoria. VIII. SANA DISTANCIA Leticia Bravo Ostos fue la única consejera ausente del salón en la sesión de ayer: participó a distancia. Hay quienes atribuyen la lejanía al deseo de evitar preguntas de los medios sobre los señalamientos por violencia de género, que ella ha negado y no tienen resolución oficial. Pero, ¿por qué el IEC conserva las sesiones remotas, recurso nacido durante la pandemia? Si persiste alguna amenaza sanitaria, que la informen. Y si no, quizá el virus que recorre el Instituto sea el de la simulación: ése también se transmite por pantalla.