Costo de vida: en Coahuila es una variable muy relevante

Lo mismo ocurre con el costo de las cosas: nada es “caro” o “barato” en sí mismo, sino cuando los comparamos con otros precios, o contra el valor que esas mismas cosas tienen en otros lugares. Y, en el caso de las finanzas personales, la comparación obligada, que todos hacemos cuando deseamos adquirir un bien o servicio, es contra nuestros ingresos.

Todos los adjetivos que refieren a la magnitud de las cosas –grande, pequeño, pesado o ligero– exigen, de forma necesaria, la realización de comparaciones. Porque lo que resulta extenso en un determinado contexto puede resultar pequeño en otro, y viceversa.

El ejercicio no es solamente útil, sino indispensable, porque es a través de éste que se determina nuestro poder adquisitivo, es decir, el volumen de bienes y servicios al que podemos acceder con nuestros ingresos. Y, en una aproximación más refinada al concepto, no solamente se trata del volumen de bienes y servicios, sino de la calidad de estos.

La determinación del poder adquisitivo es ineludible en todos los contextos, pero resulta de particular importancia en aquellas regiones que, por sus dinámicas particulares, terminan convertidas en lo que se denomina coloquialmente “zonas de vida cara”.

El concepto anterior sirve para caracterizar aquellas regiones donde, por diversas circunstancias, los bienes y servicios tienen precios más elevados y, por consiguiente, las familias deben destinar una mayor cantidad de dinero a la adquisición de los mismos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene un par de instrumentos para medir el poder adquisitivo de la población en diversas regiones del país: la Encuesta Nacional de Gasto y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

De acuerdo con los resultados arrojados por la más reciente edición de la primera de ellas, Coahuila se ubica en el conjunto de entidades donde las familias deben realizar mayores erogaciones para la satisfacción de sus necesidades básicas. En otras palabras, la nuestra es una de las entidades donde la vida “es más cara”.

En particular, la ENIGH establece que los tres principales rubros de gasto en Coahuila están representados por alimentos, bebidas y tabaco; transporte y comunicaciones, así como educación y esparcimiento.