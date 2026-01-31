Hombre es arrojado a arroyo y lesionado con un tubo por sus primos, en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 47 años resultó gravemente lesionado luego de ser atacado con un tubo por sus propios primos y posteriormente arrojado a un arroyo, en hechos registrados en el municipio de Acuña.

La víctima fue identificada como Armando Leyva, quien fue localizado inconsciente en el cauce del arroyo, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una persona tirada y con visibles lesiones en la cabeza.

De acuerdo con los primeros informes, la agresión ocurrió tras una discusión familiar originada por la reclamación de una bocina y una cámara que Armando Leyva había prestado previamente a sus primos, identificados como Adrián Ernesto y Samuel Delgado Ramos.

Araceli Ramos Soto, de 45 años, relató a las autoridades que la reclamación fue subiendo de tono, hasta que los señalados comenzaron a golpear a su primo con un tubo, principalmente en la cabeza.

Tras dejarlo inconsciente, los agresores arrastraron a la víctima hasta el arroyo y lo abandonaron en el lugar, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron de urgencia a Armando Leyva a un hospital, donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

Derivado del operativo de búsqueda, elementos del Mando Coordinado Acuña lograron la detención de los presuntos responsables cuando circulaban a bordo de un taxi, a la altura del fraccionamiento Cedros.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal por los hechos de violencia familiar y lesiones calificadas.