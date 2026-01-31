Hombre es arrojado a arroyo y lesionado con un tubo por sus primos, en Ciudad Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 31 enero 2026
    Hombre es arrojado a arroyo y lesionado con un tubo por sus primos, en Ciudad Acuña
    La víctima, de 47 años, fue localizado inconsciente en un arroyo y trasladado de urgencia a un hospital, donde fue reportado con traumatismo craneoencefálico grave. FOTO: ARCHIVO

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 47 años resultó gravemente lesionado luego de ser atacado con un tubo por sus propios primos y posteriormente arrojado a un arroyo, en hechos registrados en el municipio de Acuña.

La víctima fue identificada como Armando Leyva, quien fue localizado inconsciente en el cauce del arroyo, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una persona tirada y con visibles lesiones en la cabeza.

TE PUEDE INTERESAR: Maestros de escuela en Frontera detectan autolesión en niño de 12 años

De acuerdo con los primeros informes, la agresión ocurrió tras una discusión familiar originada por la reclamación de una bocina y una cámara que Armando Leyva había prestado previamente a sus primos, identificados como Adrián Ernesto y Samuel Delgado Ramos.

Araceli Ramos Soto, de 45 años, relató a las autoridades que la reclamación fue subiendo de tono, hasta que los señalados comenzaron a golpear a su primo con un tubo, principalmente en la cabeza.

Tras dejarlo inconsciente, los agresores arrastraron a la víctima hasta el arroyo y lo abandonaron en el lugar, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron de urgencia a Armando Leyva a un hospital, donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

Derivado del operativo de búsqueda, elementos del Mando Coordinado Acuña lograron la detención de los presuntos responsables cuando circulaban a bordo de un taxi, a la altura del fraccionamiento Cedros.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal por los hechos de violencia familiar y lesiones calificadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia

Localizaciones


Acuña
Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?