Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Se destinarán 100 millones de pesos para financiar proyectos de jóvenes y mujeres con una tasa de interés del cero por ciento
A partir del próximo mes de marzo, el Gobierno de Coahuila pondrá en marcha un nuevo programa de microcréditos enfocado en incentivar el emprendimiento en la entidad, el cual contará con una bolsa inicial de 100 millones de pesos.
Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), detalló que este esquema de financiamiento está diseñado para apoyar a los sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a la banca tradicional.
Los apoyos económicos estarán dirigidos principalmente a jóvenes y mujeres que busquen iniciar o fortalecer un pequeño negocio, con condiciones de pago altamente accesibles para los beneficiarios.
“El programa de microcréditos, que es nuevo y será operado desde la Secretaría a mi cargo, contempla créditos que van de los 10 mil a los 30 mil pesos para pequeños emprendedores, principalmente jóvenes y mujeres”, señaló.
Una de las principales características del programa es que contará con una tasa de interés de cero por ciento y no se cobrará comisión por apertura de crédito.
Martínez y Morales explicó que el Gobierno del Estado subsidiará totalmente el costo financiero, eliminando la carga de intereses para que los emprendedores únicamente devuelvan el capital recibido.
“Con tasas de interés del cero por ciento, sin comisión por apertura y sin garantías hipotecarias, únicamente con las garantías quirografarias normales, como pagarés y firmas de avales”, precisó.
En cuanto a la operatividad, el secretario indicó que el fondo de 100 millones de pesos funcionará de manera revolvente a través de una institución financiera que participará activamente en el proceso.
Esto permitirá que, conforme los beneficiarios realicen sus pagos, los recursos regresen a la bolsa estatal para ser otorgados nuevamente a otros ciudadanos.
“Se está contemplando, a través de la financiera que participará en este programa, un fondo revolvente de 100 millones de pesos. El Gobierno del Estado estará subsidiando la tasa de interés”, explicó.
El funcionario añadió que las reglas de operación se están elaborando de manera coordinada con otras dependencias, con el objetivo de garantizar transparencia y eficiencia en la entrega de los recursos.
Se prevé que dicho documento normativo sea publicado entre mediados y finales de febrero, para que la recepción de solicitudes y la dispersión de los apoyos inicien formalmente en marzo.
Respecto a su experiencia en este tipo de esquemas, Martínez y Morales recordó su paso como director de la Financiera Rural, donde se aplicaron modelos de crédito basados en la confianza y en garantías naturales del sector agropecuario.
Detalló que en ese periodo se otorgaban préstamos en los que el propio bien adquirido funcionaba como respaldo, como maquinaria agrícola o ganado.
“Yo fui director de la Financiera Rural, que se dedicaba a otorgar créditos al campo. Muchos de esos créditos eran incluso a la palabra, algunos con garantías naturales: si te prestaba para un tractor, el tractor era la garantía”, recordó.
El secretario destacó que estos modelos de financiamiento bien estructurados permitieron mantener una cartera vencida muy baja, incluso inferior a la de muchos bancos comerciales.
Agregó que los recursos generados alcanzaban para cubrir los costos de administración, absorber las deudas incobrables y, aun así, generar utilidades para capitalizar la financiera.
Para el titular de la SIDS, el éxito del nuevo programa de microcréditos dependerá en gran medida de la forma en que sea planteado y del nivel de aceptación que tenga entre la ciudadanía.
VIENEN MÁS PROGRAMAS SOCIALES
Por otro lado, Martínez y Morales informó que la dependencia continuará reforzando los programas sociales tradicionales que han permitido a Coahuila obtener resultados favorables en las mediciones nacionales.
Entre ellos destacan el programa alimentario y la ejecución de obras de infraestructura social básica, realizadas en coordinación con los ayuntamientos para abatir el rezago en colonias y ejidos.
“Estamos trabajando con los municipios para definir cuáles serán las obras de este año: agua potable, drenaje, electrificaciones, pisos, firmes, techos, entre otras”, expuso.
Asimismo, se preparan nuevos apoyos económicos para el sector educativo, como la “Super Beca”, un compromiso estatal que actualmente se encuentra en la etapa de definición de sus mecanismos de operación.
“Estamos iniciando programas nuevos, como el de becas o apoyos económicos para estudiantes, y trabajando en las redes de operación”, mencionó.
Finalmente, el secretario informó que en las próximas semanas la SIDS lanzará convocatorias para diversos reconocimientos y concursos dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado.
Entre ellos se encuentran el Premio Estatal de la Juventud, el Premio Estatal de la Inclusión y el concurso de dibujo “Yo por la Inclusión”, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el talento local.
“Estaremos trabajando en las próximas semanas con las convocatorias del Premio Estatal de la Juventud, del Premio Estatal de la Inclusión y del concurso de dibujo para infancias y adolescencias”, concluyó.