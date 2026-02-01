Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores

A partir del próximo mes de marzo, el Gobierno de Coahuila pondrá en marcha un nuevo programa de microcréditos enfocado en incentivar el emprendimiento en la entidad, el cual contará con una bolsa inicial de 100 millones de pesos.

Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), detalló que este esquema de financiamiento está diseñado para apoyar a los sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a la banca tradicional.

Los apoyos económicos estarán dirigidos principalmente a jóvenes y mujeres que busquen iniciar o fortalecer un pequeño negocio, con condiciones de pago altamente accesibles para los beneficiarios.

“El programa de microcréditos, que es nuevo y será operado desde la Secretaría a mi cargo, contempla créditos que van de los 10 mil a los 30 mil pesos para pequeños emprendedores, principalmente jóvenes y mujeres”, señaló.

Una de las principales características del programa es que contará con una tasa de interés de cero por ciento y no se cobrará comisión por apertura de crédito.

Martínez y Morales explicó que el Gobierno del Estado subsidiará totalmente el costo financiero, eliminando la carga de intereses para que los emprendedores únicamente devuelvan el capital recibido.

“Con tasas de interés del cero por ciento, sin comisión por apertura y sin garantías hipotecarias, únicamente con las garantías quirografarias normales, como pagarés y firmas de avales”, precisó.

En cuanto a la operatividad, el secretario indicó que el fondo de 100 millones de pesos funcionará de manera revolvente a través de una institución financiera que participará activamente en el proceso.

Esto permitirá que, conforme los beneficiarios realicen sus pagos, los recursos regresen a la bolsa estatal para ser otorgados nuevamente a otros ciudadanos.