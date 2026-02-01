Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!

TEXAS, EU.- El demócrata Taylor Rehmet arrebató a los republicanos un distrito del Senado estatal de Texas que durante años fue considerado un bastión del Partido Republicano, al imponerse en la elección especial celebrada el sábado, prolongando una racha de victorias sorpresivas para los demócratas en distintos puntos de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta victoria demócrata es la primera en más de tres décadas.

El presidente republicano se deslindó de inmediato del resultado en un distrito que había ganado por 17 puntos en 2024.

“No estoy involucrado en eso. Es una contienda local de Texas”, dijo Trump a reporteros el domingo desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Sin embargo, apenas un día antes de la elección, Trump había elogiado públicamente a la candidata republicana Leigh Wambsganss, activista conservadora y empresaria, a quien calificó en su red social como “una GRAN candidata” y afirmó que contaba con su “respaldo total y absoluto”. En una publicación posterior, llamó a los texanos a salir a votar y describió a Wambsganss como una empresaria exitosa y una “increíble simpatizante” de su movimiento Make America Great Again.

Pese a esos respaldos, Wambsganss fue derrotada con amplitud en el distrito del área de Fort Worth por Rehmet, dirigente sindical y veterana militar, quien obtuvo un mandato parcial que concluirá a principios de enero. Con casi la totalidad de los votos contabilizados, Rehmet aventajaba por más de 14 puntos porcentuales.