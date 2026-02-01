Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
Taylor Rehmet arrebató un escaño en el Senado estatal derrotando a la candidata de Trump, con lo cual siguen las derrotas electorales del mandatario
TEXAS, EU.- El demócrata Taylor Rehmet arrebató a los republicanos un distrito del Senado estatal de Texas que durante años fue considerado un bastión del Partido Republicano, al imponerse en la elección especial celebrada el sábado, prolongando una racha de victorias sorpresivas para los demócratas en distintos puntos de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta victoria demócrata es la primera en más de tres décadas.
El presidente republicano se deslindó de inmediato del resultado en un distrito que había ganado por 17 puntos en 2024.
“No estoy involucrado en eso. Es una contienda local de Texas”, dijo Trump a reporteros el domingo desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Sin embargo, apenas un día antes de la elección, Trump había elogiado públicamente a la candidata republicana Leigh Wambsganss, activista conservadora y empresaria, a quien calificó en su red social como “una GRAN candidata” y afirmó que contaba con su “respaldo total y absoluto”. En una publicación posterior, llamó a los texanos a salir a votar y describió a Wambsganss como una empresaria exitosa y una “increíble simpatizante” de su movimiento Make America Great Again.
Pese a esos respaldos, Wambsganss fue derrotada con amplitud en el distrito del área de Fort Worth por Rehmet, dirigente sindical y veterana militar, quien obtuvo un mandato parcial que concluirá a principios de enero. Con casi la totalidad de los votos contabilizados, Rehmet aventajaba por más de 14 puntos porcentuales.
“Esta victoria pertenece a la gente trabajadora de todos los días”, declaró Rehmet ante sus simpatizantes.
El vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick, calificó el resultado como “una llamada de atención para los republicanos en todo Texas”, estado donde el partido controla todos los cargos de elección estatal.
“Nuestros votantes no pueden dar nada por sentado”, escribió Patrick en la red X, al tiempo que reconoció que las elecciones especiales de baja participación suelen ser impredecibles. “Conozco la energía y la fortaleza de las bases republicanas en Texas. Volveremos con una nueva determinación y recuperaremos este escaño en noviembre”.
El triunfo de Rehmet se suma al desempeño superior al esperado de los demócratas en elecciones especiales durante este ciclo, que comenzó en marzo con una victoria en un distrito legislativo de Pensilvania que no habían ganado en un siglo, y continuó hasta noviembre, con resultados favorables en contiendas estatales y consultas populares de Maine a California. A ello se suma la elección de Zohran Mamdani, un socialista democrático declarado, como alcalde de Nueva York, en una contienda que registró la mayor participación en 50 años.
POLITICAL EARTHQUAKE in Tarrant County, Texas, the biggest red county in the country. Democrat Taylor Rehmet beats Republican Leigh Wambsganss in state senate district that Trump carried in 2024 by 17 points. The district hasn’t voted Democratic in half a century. pic.twitter.com/FRPpfMVO7d— ScottGordon (@ScottGordonDFW) February 1, 2026
Estos resultados se dan mientras la aprobación pública de Trump se mantiene en torno al 40 por ciento. Una encuesta de AP-NORC realizada en enero reveló que la mayoría de los adultos en Estados Unidos desaprueba su manejo de la política exterior, las negociaciones comerciales, la inmigración y la economía.
Para los demócratas, los resultados del sábado en Texas confirman que los votantes, bajo una segunda administración de Trump, están motivados a rechazar a los candidatos republicanos y sus políticas.
Otras victorias demócratas desde 2025 incluyen las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, así como triunfos en elecciones especiales en Kentucky e Iowa. Aunque el republicano Matt Van Epps ganó una elección especial para la Cámara de Representantes en Tennessee, el margen estrecho alimentó las expectativas demócratas rumbo a las elecciones intermedias de otoño.
En ese contexto, Trump y el vicepresidente JD Vance han presionado a los estados para redibujar los mapas electorales en favor de los republicanos, mientras que algunos estados gobernados por demócratas, como California, han respondido con sus propios esfuerzos de redistribución.