‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder

CDMX.- Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que el cambio de coordinación en la bancada de Morena en el Senado de la República confirma, dijo, una división interna en el partido.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional hizo estas declaraciones al término de la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones, en referencia al ajuste de liderazgo dentro del grupo parlamentario mayoritario.

“Yo creo que confirma lo que sucede. Hay una gran división, hay poca coordinación, hay falta de responsabilidad para pensar que lo más importante es México y cada día se va confirmando lo que hemos venido señalando a nivel nacional y a nivel internacional, y estamos convencidos que hoy lo que México necesita es trabajo en equipo, es pensar en el país y es que haya resultados. Obviamente no hay ningún resultado ni en seguridad, ni en economía, ni en los temas más fundamentales que necesitan los mexicanos”, declaró.

Moreno Cárdenas calificó al gobierno de Morena como un “gobierno incapaz”: “Es un gobierno incapaz, un gobierno rebasado. Está claro que doblaron al gobierno, lo doblaron”.

En su posicionamiento, el senador priista sostuvo que el movimiento en la coordinación de la bancada se da en un momento de definiciones legislativas y lo colocó como un elemento que, desde su óptica, evidencia dificultades internas para conducir acuerdos.

“Yo estoy convencido que hay una nueva etapa para convocar, construir diálogo parlamentario, diálogo republicano, veremos cómo se dan las cosas en el Senado de la República. Lo que sí no puede dejarse de lado es que ha evidenciado ante el pueblo de México la falta de capacidad para construir acuerdos, para construir consensos y yo creo que el respeto, la tolerancia, la apertura, el escuchar a quienes piensan distintos son pasos firmes para construir un mejor proyecto de país para todos”, indicó.

En el plano institucional, afirmó que su grupo parlamentario se mantendrá atento al desarrollo del trabajo legislativo durante el periodo ordinario y planteó que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.