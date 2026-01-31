Maestros de escuela en Frontera detectan autolesión en niño de 12 años

FRONTERA, COAH.- Un caso sensible encendió las alertas en Ciudad Frontera la tarde del jueves pasado, luego de que un menor de 12 años, vecino de la colonia Magisterio, intentara atentar contra su vida al atravesar un cuadro de depresión, situación que derivó en la activación de protocolos escolares y familiares.

De acuerdo con información recabada, el adolescente se provocó lesiones en la muñeca izquierda, mismas que intentó ocultar para no alarmar a sus padres y continuar con sus actividades cotidianas, incluida su asistencia regular a clases.

Fue durante la jornada escolar cuando docentes detectaron las heridas y, conforme a los protocolos de protección vigentes, dieron aviso inmediato a la familia, priorizando la seguridad y atención del estudiante.