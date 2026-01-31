Maestros de escuela en Frontera detectan autolesión en niño de 12 años
La detección oportuna por parte de docentes permitió activar protocolos, brindar atención médica y canalizar a apoyo psicológico a la familia
FRONTERA, COAH.- Un caso sensible encendió las alertas en Ciudad Frontera la tarde del jueves pasado, luego de que un menor de 12 años, vecino de la colonia Magisterio, intentara atentar contra su vida al atravesar un cuadro de depresión, situación que derivó en la activación de protocolos escolares y familiares.
De acuerdo con información recabada, el adolescente se provocó lesiones en la muñeca izquierda, mismas que intentó ocultar para no alarmar a sus padres y continuar con sus actividades cotidianas, incluida su asistencia regular a clases.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades se movilizan tras acoso cibernético hacia joven, en Ramos Arizpe
Fue durante la jornada escolar cuando docentes detectaron las heridas y, conforme a los protocolos de protección vigentes, dieron aviso inmediato a la familia, priorizando la seguridad y atención del estudiante.
Tras ser notificados, los padres trasladaron al menor a la Clínica del Magisterio, donde recibió valoración médica especializada. Personal de salud descartó lesiones internas y mantuvo al paciente bajo observación, reportando su estado físico como estable.
Autoridades que tomaron conocimiento del caso señalaron que el menor atravesaba una etapa emocional compleja en su entorno familiar, lo que influyó en su conducta, por lo que se recomendó acompañamiento cercano y seguimiento psicológico inmediato.
Luego de la intervención médica, instancias correspondientes orientaron a la familia sobre los pasos a seguir y canalizaron apoyo con dependencias estatales especializadas para brindar atención integral y prevenir riesgos futuros.
El caso generó movilización y preocupación entre la comunidad educativa y familiar, al tratarse de una situación delicada que subraya la importancia de la detección temprana de señales de depresión en niñas, niños y adolescentes.
Autoridades reiteraron el llamado a fortalecer la comunicación en el entorno escolar y familiar, así como a promover espacios seguros con acompañamiento profesional constante, a fin de atender de manera oportuna la salud emocional de los menores.
(Con información de La Prensa)