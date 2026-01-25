Implementan en Acuña operativo ‘Abrigando Corazones’ ante clima extremo

ACUÑA, COAH.– El Gobierno Municipal de Acuña, en coordinación con el Ejército Mexicano, mantiene activo el operativo “Abrigando Corazones”, destinado a recorrer los sectores más vulnerables de la ciudad con el objetivo de proteger a la población frente a la tormenta invernal que afecta la región.

Como parte de estas acciones, brigadas realizan recorridos preventivos y brindan apoyo directo a las familias mediante la entrega de gas, despensas, cobertores, ropa, pañales y atención médica. Además, se ofrece traslado a albergues temporales para personas en situación vulnerable o en condición de calle.

El alcalde Emilio De Hoyos Montemayor informó que, de acuerdo con los pronósticos, aún se esperan días complicados, pues las temperaturas continuarán descendiendo y el pronóstico extendido se mantiene hasta el próximo martes.

El edil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, limitar la movilidad y permanecer en casa en caso de no ser indispensable salir, debido al riesgo de congelamiento y formación de hielo en las principales avenidas.

Asimismo, recomendó cubrir tuberías y medidores de agua para evitar fugas, así como resguardar a adultos mayores, niñas, niños y mascotas ante las bajas temperaturas.

De Hoyos Montemayor dio a conocer que el Centro Comunitario de Tierra y Libertad se encuentra habilitado como albergue temporal para recibir a personas en situación vulnerable.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que, en caso de conocer a adultos mayores o vecinos que requieran apoyo, se comuniquen con la Dirección de Protección Civil para facilitar su traslado a los centros comunitarios. Los teléfonos de emergencia disponibles son el 911 y el 877 772 1818.