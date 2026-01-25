Con brazalete dual monitorean a mujeres víctimas de violencia en Coahuila

La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila puso en operación los primeros brazaletes duales como una medida de protección para víctimas de violencia, informó su titular, Katy Salinas, al detallar que actualmente ya se encuentran activos poco más de 30 dispositivos en distintos casos.

Este mecanismo consiste en la colocación de un brazalete electrónico tanto al agresor imputado como a la víctima, lo que permite un monitoreo permanente y la activación inmediata de alertas en caso de que ambos dispositivos se aproximen, reduciendo riesgos y fortaleciendo la respuesta de las autoridades.

Katy Salinas explicó que el sistema de brazalete dual está diseñado para generar un reporte automático al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) cuando se detecta una cercanía no autorizada entre el agresor y la víctima. “Si ambos dispositivos se juntan, inmediatamente se genera un reporte al C4, el cual es monitoreado a nivel estatal”, precisó.

La Fiscal subrayó que esta medida no es impuesta por el Ministerio Público, sino que es ordenada directamente por un juez de control como parte de las medidas cautelares, con base en el nivel de riesgo que enfrenta la víctima.

El brazalete dual contra la violencia de género es un sistema tecnológico de protección de alto riesgo, compuesto por una tobillera y un transmisor para el agresor, y un dispositivo GPS para la víctima. Monitorea 24/7 que el agresor no viole la restricción de acercamiento, emitiendo alertas inmediatas a la policía si se rompe la distancia perimetral.

Salinas señaló que, hasta el momento, se tiene registro de poco más de 30 mujeres que están siendo protegidas mediante este esquema de monitoreo electrónico, lo que representa un avance en el uso de herramientas tecnológicas para la prevención de la violencia de género.

La funcionaria advirtió que se pone especial atención en estos casos, ya que el riesgo se incrementa cuando las mujeres, al encontrarse inmersas en un círculo de violencia, llegan a perdonar al agresor, lo que puede derivar en nuevas agresiones.

Con la implementación de los brazaletes duales, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez busca fortalecer las medidas de protección, garantizar una reacción oportuna de las autoridades y reducir la posibilidad de que las víctimas vuelvan a estar en peligro.