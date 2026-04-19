Investigan presunto abuso a menor de 1 año 8 meses en guardería de Acuña

Los hechos se remontan a inicios de abril, cuando el menor fue detectado con una lesión que encendió las alertas del personal del centro infantil. De acuerdo con los primeros datos, el incidente salió a la luz luego de que el niño fuera trasladado a una unidad médica para su valoración, donde especialistas identificaron posibles afectaciones que derivaron en la intervención de autoridades.

ACUÑA, COAH.- Una carpeta de investigación permanece abierta en Ciudad Acuña tras el reporte de un presunto caso de abuso en una guardería, donde la víctima sería un menor de apenas 1 año y 8 meses de edad, situación que ha generado preocupación social y movilización institucional.

Según las versiones preliminares, la situación fue advertida inicialmente dentro de la guardería durante labores de higiene, momento en el que una trabajadora notificó a la dirección del plantel, lo que activó los protocolos internos y el aviso a la familia del menor.

Tras la revisión médica, se determinó la necesidad de dar parte a las autoridades, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes. Como parte del proceso, se contempla la revisión de videograbaciones del establecimiento, así como entrevistas y peritajes para esclarecer lo ocurrido.

El caso tomó relevancia pública luego de que la madre del menor acudiera a solicitar atención médica tras detectar un sangrado, lo que derivó en la posible denuncia de los hechos. Hasta el momento, no se han informado resultados concluyentes ni la identificación de algún probable responsable, por lo que la investigación continúa en curso.

En medio del proceso, el menor recibe atención especializada, incluida asistencia psicológica, mientras continúan las indagatorias para determinar si existió alguna conducta delictiva o posibles omisiones en el cuidado dentro del establecimiento.

El caso ha generado inquietud entre la población, particularmente entre padres de familia, quienes han exigido el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de responsabilidades conforme avance la investigación.

Las autoridades indicaron que, ante este tipo de situaciones, se reforzarán los mecanismos de supervisión en espacios destinados al cuidado infantil, mientras se mantiene el seguimiento puntual del caso para determinar lo ocurrido en la guardería de Ciudad Acuña.

(Con información de medios locales)