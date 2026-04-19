Investigan presunto abuso a menor de 1 año 8 meses en guardería de Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 19 abril 2026
    Investigan presunto abuso a menor de 1 año 8 meses en guardería de Acuña
    Autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de cuidado infantil, sin que hasta el momento haya responsables identificados. ARCHIVO

El caso se investiga luego de que médicos detectaran posibles lesiones en el menor tras un sangrado, lo que derivó en la intervención de autoridades

ACUÑA, COAH.- Una carpeta de investigación permanece abierta en Ciudad Acuña tras el reporte de un presunto caso de abuso en una guardería, donde la víctima sería un menor de apenas 1 año y 8 meses de edad, situación que ha generado preocupación social y movilización institucional.

Los hechos se remontan a inicios de abril, cuando el menor fue detectado con una lesión que encendió las alertas del personal del centro infantil. De acuerdo con los primeros datos, el incidente salió a la luz luego de que el niño fuera trasladado a una unidad médica para su valoración, donde especialistas identificaron posibles afectaciones que derivaron en la intervención de autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/intenta-quitarse-la-vida-tras-ingerir-medicamento-y-termina-hospitalizado-en-piedras-negras-AB20122013

Según las versiones preliminares, la situación fue advertida inicialmente dentro de la guardería durante labores de higiene, momento en el que una trabajadora notificó a la dirección del plantel, lo que activó los protocolos internos y el aviso a la familia del menor.

Tras la revisión médica, se determinó la necesidad de dar parte a las autoridades, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes. Como parte del proceso, se contempla la revisión de videograbaciones del establecimiento, así como entrevistas y peritajes para esclarecer lo ocurrido.

El caso tomó relevancia pública luego de que la madre del menor acudiera a solicitar atención médica tras detectar un sangrado, lo que derivó en la posible denuncia de los hechos. Hasta el momento, no se han informado resultados concluyentes ni la identificación de algún probable responsable, por lo que la investigación continúa en curso.

En medio del proceso, el menor recibe atención especializada, incluida asistencia psicológica, mientras continúan las indagatorias para determinar si existió alguna conducta delictiva o posibles omisiones en el cuidado dentro del establecimiento.

El caso ha generado inquietud entre la población, particularmente entre padres de familia, quienes han exigido el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de responsabilidades conforme avance la investigación.

Las autoridades indicaron que, ante este tipo de situaciones, se reforzarán los mecanismos de supervisión en espacios destinados al cuidado infantil, mientras se mantiene el seguimiento puntual del caso para determinar lo ocurrido en la guardería de Ciudad Acuña.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Seguridad
Investigaciones

Localizaciones


Acuña

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La bomba 76 reanudó operaciones tras labores de mantenimiento, restableciendo el suministro en el oriente de Torreón.

Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente
Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes.

Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
Dinos de Saltillo hizo valer su localía en el Estadio Jorge Castro Medina y derrotó 30-7 a Gallos de Querétaro en la Semana 2 de la LFA 2026.

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo
true

José Revueltas: La izquierda
CUARTOSCURO

Los silencios alrededor de Ebrard-Londres

¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia